Cobán Imperial vs Mixco en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de ida de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco por los cuartos de final del Torneo Clausura de Guatemala.

Cobán Imperial Mixco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco, que marca el inicio de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala! La serie comienza con un partido que enfrenta a dos equipos con aspiraciones claras y contextos distintos. Cobán buscará aprovechar su localía, mientras Mixco intentará imponer su regularidad en una eliminatoria que se anticipa equilibrada.

El conjunto cobanero cerró la fase regular en la sexta posición con 32 puntos, tras sumar ocho victorias, ocho empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Martín García llega luego de una caída 2-1 frente a Xelajú MC en la última jornada. Su tramo final fue irregular, con pocos triunfos en las últimas fechas, por lo que apuesta a su rendimiento en casa para dar el primer paso en la serie.

Por el lado de Mixco, el equipo terminó tercero con 36 unidades, producto de diez triunfos, seis empates y seis derrotas. Dirigido por Fabricio Benítez, viene de perder 3-0 en la última jornada, en un partido en el que priorizó la rotación tras asegurar su clasificación. Su rendimiento general ha sido consistente, con una buena racha en el cierre del torneo, y con antecedentes recientes ante Cobán que muestran paridad, ya que ambos enfrentamientos en este Clausura terminaron empatados.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Mixco hoy miércoles 29 de abril de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Mixco está programado para el miércoles 29 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Verapaz. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Mixco para la ida de los cuartos de final, al momento

Cobán imperial no podrá contar con Thales Moreira, expulsado en el partido ante Xelajú MC, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Ángel Pereira; Luis de León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter, Janderson Pereira; Javier Estrada y Oscar Mejía. DT : Martín García.

: Ángel Pereira; Luis de León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter, Janderson Pereira; Javier Estrada y Oscar Mejía. : Martín García. Mixco: Kevin Moscoso; Diego Méndez, Nixson Flores, Jeshua Urizar; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños, Gabriel Arce; Esteban García, Eliser Quiñones y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Mixco:

21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Deportivo Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Deportivo Mixco 1-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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