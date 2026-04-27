Atlético de Madrid vs Arsenal, en vivo: horario y dónde ver la ida de las semifinales de la Champions League 2026

El Estadio Metropolitano recibirá este miércoles 29 de abril el Atlético de Madrid vs Arsenal, partido fundamental de cara a la final en Budapest

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El Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentarán en la ida de las semifinales de la Champions League en el Estadio Metropolitano, en un partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria antes de la vuelta de la próxima semana. El encuentro de este miércoles 29 de abril apunta a convertirse en uno de los más trascendentales en la historia reciente de ambos clubes, impulsados por la presión de conquistar un título internacional que reafirme sus respectivos proyectos.

Los Colchoneros presumen un sólido historial frente a equipos ingleses, con 11 eliminatorias ganadas de 15, aunque los Gunners llegan como una amenaza real tras haber goleado 4-0 al Atlético en la fase de liga. El enfrentamiento contrapone a un conjunto rojiblanco más ofensivo que nunca, con 34 goles en la competición, dirigido por Diego Pablo Simeone, ante un equipo londinense que ha construido su identidad en la solidez defensiva, con apenas cinco tantos encajados bajo la dirección de Mikel Arteta. Mientras el equipo madrileño superó una exigente eliminatoria ante el FC Barcelona, el conjunto londinense avanzó con autoridad gracias a su orden defensivo frente al Sporting CP.

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs Arsenal en las semifinales de la Champions League 2026

No te pierdas nuestro clásico minuto a minuto del partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal a través de Claro Sports, donde encontrarás comentarios en tiempo real, análisis detallado y toda la información de nuestros expertos sobre lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego en esta vibrante semifinal de la Champions League que será disputada este miércoles 29 de abril.

México (CDMX): 13:00 horas | Fox One

13:00 horas | Fox One Centroamérica : 13:00 horas | ESPN y Disney+

: 13:00 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA y Univision

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA y Univision Argentina : 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+

: 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+ Colombia: 14:00 horas | ESPN y Disney+

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Arsenal para el partido de Champions League 2026

La semifinal de ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal llega envuelta en incógnitas tácticas. Diego Pablo Simeone podría apostar por su clásico 4-4-2, un sistema que le ha dado estabilidad durante la temporada gracias al trabajo solidario de sus dos delanteros, especialmente en fase defensiva. La intención sería minimizar los problemas estructurales que este esquema presenta sin balón, aunque el libreto del técnico argentino ya es ampliamente conocido por sus rivales.

En contraste, el 4-2-3-1 de Mikel Arteta aparece como una alternativa capaz de hacer daño, sobre todo por la flexibilidad que suele mostrar el conjunto londinense en distintas fases del juego. Sin embargo, esa misma versatilidad también abre interrogantes en cuanto a la claridad del planteamiento, lo que convierte el partido en un pulso estratégico donde la capacidad de adaptación podría marcar la diferencia desde el primer capítulo de la eliminatoria.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Nico González, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann.

Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Nico González, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann. Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Atlético de Madrid vs Arsenal y cuánto paga?

De acuerdo con Caliente MX, el panorama luce bastante equilibrado para la ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. La victoria del conjunto colchonero se paga en +180, el empate en +215 y el triunfo de los Gunners en +158, lo que coloca ligeramente como favorito al equipo inglés. Esta diferencia no es amplia, pero sí refleja una percepción de mayor probabilidad para el cuadro londinense, probablemente asociada a su mayor versatilidad ofensiva y capacidad para imponer ritmo incluso como visitante.

En el mercado de goles, la línea también ofrece una lectura interesante: el “más de 2.5 goles” está en +125, mientras que el “menos de 2.5” se ubica en -163, señal clara de que se espera un partido cerrado y de baja producción ofensiva. Esto encaja con la naturaleza de una semifinal y, particularmente, con el estilo del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, que suele priorizar el orden defensivo en este tipo de escenarios. Sin embargo, si el conjunto de Mikel Arteta logra imponer condiciones desde la posesión, no sería descabellado que el partido rompa ese guión conservador y supere la línea prevista.

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