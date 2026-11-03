Fórmula 1: ¿Cuándo será y cuánto cuestan los boletos para el Gran Premio de México 2027? Lista de precios
La venta de entradas comenzará en noviembre de 2026 y el evento contará por primera vez con la participación de Fórmula 2
El Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2027 ya tiene fechas para su celebración y la venta de boletos, luego de lo vivido este año donde Kimi Antonelli se logró coronar. Los aficionados podrán adquirir sus entradas a partir de noviembre de 2026, con distintas etapas de compra y opciones de pago
La próxima edición también contará con la incorporación de la Fórmula 2, categoría que participará por primera vez en el programa del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los precios anunciados incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster y contemplan localidades desde los 5,085 pesos.
Gran Premio de México 2027: ¿Cuándo será la carrera de Fórmula 1 el próximo año?
El Gran Premio de la Ciudad de México 2027 se disputará del viernes 29 al domingo 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera de Fórmula 1 está programada para el domingo 31, mientras que las actividades del fin de semana comenzarán el viernes 29.
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La venta de boletos tendrá tres etapas. Los aficionados que adquirieron el Derecho de Primera Opción (DPO) durante la edición de 2026 podrán conservar sus asientos mediante una compra exclusiva los días 5 y 6 de noviembre, desde las 9:00 horas.
Por su parte, la Preventa comenzará el 9 y 10 de noviembre, a las 10:00 horas, mientras que la venta general se realizará el miércoles 11 de noviembre, también desde las 10:00 horas. Todas las operaciones se efectuarán a través de Ticketmaster. Los clientes con tarjetas de crédito participantes podrán pagar a seis o 12 meses sin intereses, mientras que las tarjetas de débito permitirán liquidar el importe en una exhibición.
¿Cuánto cuestan los boletos para el GP de México 2027? Lista de precios
Los boletos para el Gran Premio de México 2027 tendrán precios que van desde 5,085 hasta 66,500 pesos, dependiendo de la zona y los servicios incluidos. Las cantidades proporcionadas por los organizadores contemplan los cargos de Ticketmaster.
También habrá paquetes con acceso a espacios de hospitalidad, como Cool Room y Speed Lounge, con precios de entre 21,750 y 57,240 pesos, según la localidad. Los paquetes Grand Tour, que permiten cambiar de grada durante los tres días, costarán entre 24,000 y 41,600 pesos.
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Para esta edición se incorporarán las opciones de las gradas 8 y 9 con Speed Lounge Rosa, mientras que la Grada 7 contará con más lugares sin modificar su precio. Cada comprador podrá adquirir un máximo de ocho boletos por transacción. Los organizadores informaron que habrá entradas disponibles en todas las etapas de venta.
|Zona
|Grada o localidad
|Precio
|Verde
|Grada 1 y 2
|$34,500
|Verde
|Grada 1 + Speed Lounge
|$59,350
|Verde
|Grada 1 Sky Box + Speed Lounge
|$66,500
|Naranja
|Grada 2A
|$5,580
|Azul
|Grada 3A
|$13,750
|Azul
|Grada 4
|$18,500
|Azul
|Grada 5
|$19,000
|Azul
|Grada 5A
|$17,500
|Azul
|Grada 6
|$16,150
|Azul
|Grada 6A
|$9,920
|Azul
|Grada 6B
|$12,895
|Rosa
|Grada 8
|$14,750
|Rosa
|Grada 9
|$17,150
|Amarilla
|Grada 7
|$17,500
|Amarilla
|Grada 10
|$24,000
|Amarilla
|Grada 11
|$21,715
|Amarilla
|Grada 12
|$16,250
|Gris
|Grada 14 Sur
|$14,500
|Café
|Grada 15 Norte
|$14,500
|Café
|Box Oro Norte
|$50,485
|Accesible
|Zonas Verde y Azul
|$5,085
¿Estará Checo Pérez en el Gran Premio de México 2027? Esto sabemos
Sergio ‘Checo’ Pérez tiene previsto competir en la temporada 2027 de Fórmula 1 con Cadillac, escudería con la que regresará a la parrilla tras su ausencia de la categoría, luego de su renovación de contrato hasta el 2029. La cita del 29 al 31 de octubre representará otra oportunidad para ver a Pérez competir en territorio mexicano, ahora como integrante del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.