Luis Enrique vs Mikel Arteta: primer duelo de entrenadores españoles en una final de Champions con PSG y Arsenal

PSG y Arsenal disputarán una final histórica de Champions con Luis Enrique y Mikel Arteta, primeros técnicos españoles en enfrentarse en el duelo decisivo

Los estrategas ibéricos buscarán la gloria europea en Budapest | Reuters

La final de la Champions League 2026 tendrá un ingrediente inédito: PSG y Arsenal no solo pelearán por la gloria europea, también pondrán frente a frente a dos técnicos españoles por primera vez en el partido decisivo del torneo. Luis Enrique y Mikel Arteta llegarán al Puskás Aréna de Budapest con caminos distintos, pero con una historia cruzada que empezó mucho antes de los banquillos. La final se jugará el sábado 30 de mayo, con Arsenal y Paris Saint-Germain como protagonistas, de acuerdo con el calendario oficial de la UEFA.

El duelo tiene todos los elementos para convertirse en una noche especial: un PSG que busca consolidar su nuevo ciclo europeo y un Arsenal que quiere romper una espera que se extendió por dos décadas. Para los Gunners, la cita representa una oportunidad para conquistar por primera vez la Champions; para los parisinos, el escenario abre la puerta a sostener su crecimiento bajo una idea que cambió la imagen del club en Europa.

Luis Enrique y Arteta, la primera final española en los banquillos

La final entre PSG y Arsenal será histórica porque nunca antes dos entrenadores españoles se habían enfrentado en una final de Champions League. Luis Enrique llega con una ventaja clara en experiencia europea: ya sabe lo que significa levantar la Orejona desde el banquillo. El asturiano fue campeón con el Barcelona en la temporada 2014-15 y volvió a coronarse con el Paris Saint-Germain en la 2024-25, por lo que en Budapest buscará su tercera Champions como entrenador.

Arteta, en cambio, vivirá la final como la gran cita de su carrera como director técnico. El español ya ganó con el Arsenal una FA Cup y dos Community Shield, mientras sigue compitiendo por ganar su primera Premier League, por lo que la Champions podría convertirse en su cuarto título como entrenador del club inglés y, sin duda, en el más importante de su etapa en Londres.

El contraste alimenta la narrativa: Luis Enrique pelea por entrar en una dimensión reservada para muy pocos técnicos en Europa, mientras Arteta busca transformar un proyecto de reconstrucción en una obra coronada con la copa más deseada. La final también enfrentará dos estilos que comparten exigencia, presión alta y una idea colectiva por encima de los nombres propios.

La conexión culé que une a los dos técnicos

El dato curioso de esta final está en el pasado: Luis Enrique y Mikel Arteta coincidieron en el Barcelona cuando uno era figura del primer equipo y el otro trataba de abrirse camino desde las categorías inferiores. Luis Enrique estuvo en el primer equipo entre 1996 y 2004, con 303 partidos oficiales, mientras Arteta pasó por el Barcelona C y el Barcelona B entre 1999 y 2001.

Arteta nunca debutó en partido oficial con el primer equipo culé. El registro del Barcelona le contabiliza cero partidos oficiales, además de tres encuentros no oficiales, antes de salir cedido justamente al PSG y construir una carrera que después lo llevaría al Everton, al Arsenal y, finalmente, al banquillo gunner.

Luis Enrique, por su parte, sí fue protagonista en aquella etapa del Barcelona y después trasladó su carácter competitivo al banquillo. Su recorrido como técnico ya incluye Champions con dos clubes distintos, un logro que lo coloca en una lista corta de entrenadores capaces de imponer una idea ganadora en contextos diferentes.

Por eso, PSG vs Arsenal no será solo una final entre Francia e Inglaterra. Será una final marcada por España y por dos trayectorias que se cruzaron de forma silenciosa hace más de 20 años. Luis Enrique buscará su tercera Champions como entrenador; Arteta irá por la primera y por el título que puede cambiar para siempre la percepción de su proyecto.

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