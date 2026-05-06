Bayern Munich vs PSG: una guerra de goles por el último boleto a la final de la Champions League

Bayern Munich y PSG definen en Alemania al rival del Arsenal para la final de la Champions League 2026 que se disputará en Budapest el próximo 30 de mayo

La UEFA Champions League 2025/26 conocerá este miércoles a su segundo finalista. Bayern Munich y Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentarán en el Allianz Arena en una semifinal de vuelta cargada de tensión, goles y cuentas pendientes, después del espectacular 5-4 que firmaron en la ida en París, en la semifinal con más goles en la historia moderna de la competición.

Con el Arsenal ya instalado en la final, se espera que alemanes y franceses protagonicen una auténtica batalla por el último boleto a Budapest. El entorno sugiere uno de los duelos más esperados del año: el Bayern quiere volver a una final europea por primera vez desde 2020, mientras que el PSG busca defender su corona y convertirse en el primer campeón vigente que alcanza la final desde que lo hiciera el Real Madrid en 2018.

Una ida histórica que dejó la serie completamente abierta

El partido en el Parque de los Príncipes fue una locura futbolística. Hubo nueve goles, cambios constantes de dominio y una intensidad que dejó al borde del colapso a ambas defensas. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal, pero el PSG respondió con autoridad gracias a Khvicha Kvaratskhelia y João Neves.

El Bayern logró reaccionar con Michael Olise, aunque Ousmane Dembélé volvió a inclinar la balanza antes del descanso. Ya en la segunda parte, el conjunto parisino parecía sentenciar con más goles de Kvaratskhelia y Dembélé, pero el equipo bávaro revivió con anotaciones de Dayot Upamecano y Luis Díaz para cerrar un frenético 5-4.

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¡Partidazo en la ida de la Semifinal de la Champions League! 🔥



PSG gana y saca ventaja de 5-4 sobre Bayern Munich. ⚽️#ChampionsLeague pic.twitter.com/69vt7IKo4O — FOX (@somos_FOX) April 28, 2026

Bayern y PSG: máquinas ofensivas en Europa

La semifinal enfrenta a los dos equipos más goleadores de esta edición de la Champions League. El PSG suma 43 goles y el Bayern 42, siendo la primera vez en la historia que dos clubes superan los 40 tantos en una misma campaña del torneo. El récord absoluto sigue siendo del Barcelona de la temporada 1999/2000 con 45 anotaciones, una marca que ahora está seriamente amenazada.

El dato confirma que el partido de vuelta podría volver a convertirse en un festival ofensivo. Además, solo se necesitan cuatro goles más para romper el récord de anotaciones en una eliminatoria a doble partido de semifinales de Champions League.

Harry Kane contra el tridente parisino

El gran referente del Bayern vuelve a ser Harry Kane. El delantero inglés acumula 13 goles en esta edición y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera europea. Kane ha marcado en seis partidos consecutivos de Champions League, algo nunca antes logrado por un futbolista inglés.

Kane también alcanzó los 53 goles en sus primeros 69 partidos de Champions League, una cifra que únicamente superan Erling Haaland, con 57 tantos en 58 encuentros, y Ruud van Nistelrooy, quien marcó 55 en sus primeros 70 juegos. El delantero inglés igualó además el registro de Lionel Messi, que llegó a 53 anotaciones en sus primeros 70 partidos en la competición.

Sin embargo, el PSG tiene argumentos suficientes para responder. Ousmane Dembélé llega tras marcar doblete en los últimos dos encuentros europeos del club, mientras que Khvicha Kvaratskhelia igualó el récord goleador de Zlatan Ibrahimović con diez tantos en una sola campaña europea con el equipo parisino.

El Allianz Arena, la gran esperanza alemana

El Bayern confía plenamente en su fortaleza como local. El club alemán solo ha perdido uno de sus últimos 29 partidos de Champions League en casa y ganó los seis encuentros disputados esta temporada en Múnich. Además, ha marcado al menos tres goles en cinco de esos seis partidos.

Últimos resultados del Bayern Munich en casa (Champions League 2025/26)

Bayern Munich 4-3 Real Madrid | Cuartos de final, vuelta (15 de abril de 2026)

Bayern Munich 4-1 Atalanta | Octavos de final, vuelta (18 de marzo de 2026)

Bayern Munich 2-0 Union Saint-Gilloise | Fase de liga, jornada 7 (21 de enero de 2026)

Bayern Munich 3-1 Sporting CP | Fase de liga, jornada 6 (9 de diciembre de 2025)

Bayern Munich 4-0 Club Brugge | Fase de liga, jornada 3 (22 de octubre de 2025)

Bayern Munich 3-1 Chelsea | Fase de liga, jornada 1 (17 de septiembre de 2025)

La última derrota del Bayern de Munich en casa (Allianz Arena) por la Champions League ocurrió el 8 de abril de 2025, cuando cayó 1-2 ante el Inter de Milán en el partido de ida de los cuartos de final de la temporada anterior.

Los antecedentes europeos también respaldan al conjunto bávaro. Bayern Munich ha superado cinco de las siete eliminatorias continentales que disputó frente a clubes franceses y jamás fue eliminado en una semifinal europea ante un rival de la Ligue 1.

PSG quiere romper otra barrera histórica

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega con una misión clara: demostrar que el título conseguido la temporada pasada no fue casualidad. El técnico español quiere convertir al PSG en una potencia consolidada en Europa y alcanzar otra final de Champions, algo que ningún club francés ha logrado en temporadas consecutivas. Además, el PSG ha ganado 36 de las 43 eliminatorias europeas en las que tomó ventaja en la ida, incluyendo 14 de 17 cuando la diferencia fue de apenas un gol, como sucede ahora frente al Bayern.

Kompany y Luis Enrique prometen otro partido explosivo

En la previa, ninguno de los entrenadores escondió su intención ofensiva. Vincent Kompany reconoció que es difícil imaginar un partido cerrado entre dos equipos que viven del ataque y la presión alta. Del otro lado, Luis Enrique aseguró que enfrentar al Bayern representa “la mejor motivación posible” para seguir creciendo como equipo. Las declaraciones reflejan lo que se espera sobre el césped: un duelo abierto, agresivo y con protagonismo absoluto de los delanteros.

El peso de la historia y la presión de la final

El Bayern busca disputar su duodécima final de Champions League, lo que le permitiría superar al Milan y colocarse en solitario como el segundo club con más finales disputadas en la historia, solo detrás del Real Madrid.

Temporada Eliminatoria Resultado global Clasificado 1973-74 Újpest vs Bayern Munich 1-4 Bayern Munich 1974-75 Saint-Étienne vs Bayern Munich 0-2 Bayern Munich 1975-76 Real Madrid vs Bayern Munich 1-3 Bayern Munich 1980-81 Liverpool vs Bayern Munich 1-1 Liverpool 1981-82 CSKA Sofía vs Bayern Munich 4-7 Bayern Munich 1986-87 Bayern Munich vs Real Madrid 4-2 Bayern Munich 1989-90 Milan vs Bayern Munich 2-2 Milan 1990-91 Bayern Munich vs Estrella Roja 3-4 Estrella Roja 1994-95 Bayern Munich vs Ajax 2-5 Ajax 1998-99 Dinamo de Kiev vs Bayern Munich 3-4 Bayern Munich 1999-00 Real Madrid vs Bayern Munich 3-2 Real Madrid 2000-01 Real Madrid vs Bayern Munich 1-3 Bayern Munich 2009-10 Bayern Munich vs Olympique de Lyon 4-0 Bayern Munich 2011-12 Bayern Munich vs Real Madrid 3-3* Bayern Munich 2012-13 Bayern Munich vs Barcelona 7-0 Bayern Munich 2013-14 Real Madrid vs Bayern Munich 5-0 Real Madrid 2014-15 Barcelona vs Bayern Munich 5-3 Barcelona 2015-16 Atlético de Madrid vs Bayern Munich 2-2* Atlético de Madrid 2017-18 Bayern Munich vs Real Madrid 3-4 Real Madrid 2019-20 Olympique de Lyon vs Bayern Munich 0-3 Bayern Munich 2023-24 Bayern Munich vs Real Madrid 3-4 Real Madrid

* Clasificación definida por criterio de desempate o penales.

Por su parte, el PSG quiere consolidar su nueva era dorada y defender el título conseguido hace un año con autoridad. La presión será enorme para ambos, porque el margen de error prácticamente desapareció tras el resultado de la ida.

Temporada Eliminatoria Resultado global Clasificado 1994-95 AC Milan vs PSG 3-0 AC Milan 2019-20 RB Leipzig vs PSG 0-3* PSG 2020-21 PSG vs Manchester City 1-4 Manchester City 2023-24 Borussia Dortmund vs PSG 2-0 Borussia Dortmund 2024-25 Arsenal vs PSG 1-3 PSG 2025-26 PSG vs Bayern Munich 5-4** Pendiente

*Semifinal disputada a partido único por el formato especial de la pandemia.

Todo listo para otra noche inolvidable

Con figuras de talla mundial, récords históricos en juego y una final esperando en Budapest, Bayern Munich y PSG prometen regalar otro capítulo inolvidable en la historia reciente de la Champions League. La semifinal ya entregó nueve goles en París. Ahora, en Alemania, ambos gigantes buscarán el golpe definitivo para alcanzar la gloria europea y enfrentarse al Arsenal por el trofeo más importante del continente.

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