Camavinga asume su culpa: “Lo siento, Madrid”, mientras Mbappé asegura que el fracaso no es una opción

Camavinga pide perdón tras expulsión que eliminó al Real Madrid; Mbappé promete la recuperación del equipo

Camavinga y Mbappé dan la cara. Fotos print Instagram: @k.mbappe | @camavinga

El Real Madrid vivió una amarga eliminación en los cuartos de final de la Champions League 2026, tras caer 4-3, 6-4 en el marcador global, ante el Bayern Munich en un partido cargado de emociones y polémicas. A pesar de la actuación destacada del equipo, la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86 marcó un punto de inflexión en el encuentro, cambiando el curso de la eliminatoria que en ese momento se encontraba igualada en el global 3-3 y tenía al partido con un 3-2 a favor del cuadro Merengue con la posibilidad de definir el pase a semifinales en el tiempo extra.

¡EXPULSIÓN PARA EL REAL MADRID!🔴



Camavinga se va a las regaderas, por doble amarilla, y el Real Madrid se queda con 10 hombres. #ChampionsLeague pic.twitter.com/ZYMdYNgRAu — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

Camavinga asume su error y pide disculpas

El centrocampista francés, responsable de la expulsión, se hizo cargo de la situación y en redes sociales, asumió su responsabilidad. Camavinga se disculpó públicamente con sus compañeros y la afición, reconociendo el impacto de su expulsión.

“Asumo mi responsabilidad. Quiero pedir perdón a mis compañeros y a la afición. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre“, escribió el mediocampista, quien sufrió una doble amarilla en cuestión de minutos: la primera por un agarrón sobre Jamal Musiala y la segunda por retener el balón tras cometer falta a Harry Kane. Este giro del partido dejó al Real Madrid con 10 jugadores, lo que permitió al Bayern tomar control del juego y, finalmente, de la eliminatoria.

Camavinga se disculpa a través de redes sociales. Foto print Instagram: @camavinga

La polémica expulsión que cambió el rumbo del partido

La segunda amarilla de Camavinga levantó mucha controversia, ya que muchos consideraron que el árbitro Slavko Vincic fue demasiado riguroso en su decisión. Al respecto, Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresó su indignación: “No se puede expulsar a un jugador por una cosa así, el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido“. A pesar del golpe, el equipo no dejó de pelear y hasta el último momento se mantuvo con esperanza en la remontada.

Mbappé refuerza la mentalidad del Madrid: “Nunca nos rendiremos”

Mientras tanto, Kylian Mbappé, quien anotó el tercer gol del Madrid en el Allianz Arena, compartió su visión de lo sucedido, reconociendo la frustración por la eliminación pero reafirmando el compromiso con la causa blanca.

“Lo intentamos hasta el final. Es decepcionante ser eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar adelante. Necesitamos mirarnos con dureza a nosotros mismos para evitar más decepciones de este tipo“, comentó Mbappé en redes sociales. El delantero francés, que sigue demostrando ser uno de los pilares del club, agregó con determinación: “¡Nunca nos rendiremos! En el Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero os prometo una cosa: vamos a empezar a ganar otra vez y muy pronto“.

Mirando hacia el futuro

A pesar de la desilusión por la eliminación, tanto Camavinga como Mbappé dejaron claro que el Real Madrid no se rendirá y que, con el apoyo de su afición, seguirán luchando por nuevos títulos.

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