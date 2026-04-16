The Boys 5, capítulo 3: Homelander aniquila a Ryan y revela al mundo quien es su padre

La serie, que ha mantenido su popularidad gracias a su irreverencia y escenas impactantes, ahora cerrará las tramas abiertas en esta última temporada

Los fanáticos esperan que cada episodio siga aumentando la tensión | @TheBoysTV

La temporada final de The Boys está generando gran expectativa entre los fanáticos de la serie, que esperan respuestas y giros sorprendentes. El capítulo 3 de esta última entrega dejó a los espectadores completamente atónitos, con giros inesperados y una narrativa llena de caos que sube la apuesta para el siguiente episodio. A medida que avanzamos en la temporada, las tensiones se intensifican, y los personajes se enfrentan a nuevos desafíos, mientras el público espera ansioso ver qué sucederá a continuación. La serie, que ha mantenido su popularidad gracias a su irreverencia y escenas impactantes, ahora se enfrenta a la difícil tarea de cerrar todas las tramas abiertas en esta última temporada.

El caos del capítulo 3 fue, sin duda, uno de los momentos más polémicos de la serie. Desde giros inesperados en la trama hasta la aparición de nuevos personajes, el episodio dejó a los seguidores con más preguntas que respuestas. El clímax del capítulo 3 mostró a los héroes y villanos de la serie tomando decisiones trascendentales, lo que alteró completamente el curso de los eventos y desató un caos absoluto. A medida que las tensiones alcanzan nuevos picos, las consecuencias de estas decisiones probablemente marcarán el rumbo hacia el desenlace final.

The Boys 5: ¿Qué pasó en el caótico capítulo 3, de la temporada final?

El capítulo 3 de la temporada final de The Boys dejó claro que la serie no tiene miedo de llevar las cosas al límite. A lo largo del episodio, los espectadores fueron testigos de una serie de eventos que alteraron las dinámicas entre los personajes principales y sus enemigos, haciendo que las alianzas y traiciones fueran más impredecibles que nunca. Uno de los momentos más impactantes fue cuando los protagonistas tuvieron que enfrentarse a un dilema moral que cambiaría el curso de la historia. La violencia y el caos caracterizaron este capítulo, con escenas que nunca antes habíamos visto en la serie, dejando a los fanáticos con la sensación de que los eventos que vienen serán aún más dramáticos y definitivos.

El episodio también se destacó por los desarrollos profundos en los personajes, como el conflicto interno de Homelander, quien parece estar perdiendo el control sobre su poder, y Billy Butcher, quien se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones pasadas. La confrontación final entre estos dos personajes parece inevitable, y el capítulo 3 dejó claro que no todos los héroes sobrevivirán a los eventos que se avecinan.

The Boys, capítulo 4: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

Después del frenético capítulo 3, los fanáticos no pueden esperar para ver qué sucederá en el próximo episodio. El capítulo 4 de la temporada final de The Boys se estrenará este viernes a las 7 pm tiempo del centro de México en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Este episodio promete continuar el intenso ritmo de la temporada final y brindar más sorpresas para los seguidores de la serie. En este nuevo capítulo, se esperan más confrontaciones épicas entre los héroes y villanos, mientras las alianzas se siguen desmoronando.

The Boys 5: Calendario completo del estreno de los episodios de la temporada final

Para que los seguidores de The Boys no se pierdan ni un solo episodio, aquí está el calendario completo de los estrenos de los episodios de la temporada final:

Capítulo 1: Estreno el 1 de marzo de 2026 Capítulo 2: Estreno el 8 de marzo de 2026 Capítulo 3: Estreno el 15 de marzo de 2026 Capítulo 4: Estreno el 22 de marzo de 2026 Capítulo 5: Estreno el 29 de marzo de 2026 Capítulo 6: Estreno el 5 de abril de 2026 Capítulo 7: Estreno el 12 de abril de 2026 Capítulo 8 (final de temporada): Estreno el 19 de abril de 2026

Los fanáticos pueden esperar que cada episodio siga aumentando la tensión y la acción, con eventos que cambiarán el destino de los personajes y el mundo que han construido. La temporada final promete ser una de las más intensas de la serie, y con cada episodio, los seguidores se acercan al esperado desenlace que cambiará el curso de la historia.

Con el calendario ya disponible, los aficionados de The Boys pueden marcar sus agendas para no perderse ninguna de las sorpresas que la serie tiene preparadas para su capítulo final.

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