Mbappé sigue sin cumplir con su promesa de gloria en el Real Madrid

El francés no ha logrado llevar a los merengues a ninguno de los títulos importantes que se han jugado dentro de sus primeras temporadas

Mbappé durante la eliminación ante Bayern | Photo by Alexandra BEIER / AFP

Cuando Kylian Mbappé aterrizó en el Real Madrid en el verano de 2024, las expectativas eran enormes. El astro francés, después de años de especulaciones, finalmente vestía la camiseta blanca con la promesa de llevar al club a la cima del fútbol mundial. Tras siete veranos de incertidumbre, el fichaje de Mbappé se había convertido en una necesidad para el club. Su llegada marcaba el inicio de una nueva era, pero la historia ha sido diferente. Hoy, a más de una temporada de su fichaje, el jugador sigue sin cumplir su promesa de escribir las páginas más brillantes de la historia del Madrid.

A pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, Mbappé no ha logrado llevar al Real Madrid a ninguno de los títulos importantes. En su primera temporada, la UEFA Champions League, la Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa de España se le escaparon. El Madrid cayó eliminado ante el Arsenal en la Champions, y en LaLiga terminó viendo desde lejos cómo el Barcelona se apoderaba del campeonato. A nivel europeo, el equipo blanco fue superado nuevamente en una campaña sin títulos, y la frustración se palpa en cada rincón del Santiago Bernabéu. Los únicos títulos que obtuvieron los blancos fueron la Super Copa UEFA 2024 y la Copa Intercontinental 2024.

Para Mbappé, la situación se ha vuelto casi traumática. El delantero francés sigue siendo un jugador magnífico, con un talento que pocos pueden igualar, pero su capacidad no ha logrado traducirse en trofeos importantes con el Real Madrid. El sueño de la Champions League sigue siendo un objetivo no cumplido, a pesar de que, por talento, Mbappé parecería tenerla al alcance.

La química con Vinicius tampoco ha sido lo que se esperaba, el brasileño, quien había sido una de las piezas clave en el ataque del Madrid, no ha logrado encontrar su mejor versión junto al francés. El desajuste entre ambos jugadores se ha hecho cada vez más evidente, y este desequilibrio ha puesto en peligro un proyecto que, al principio, prometía mucho. Xabi Alonso comenzó la temporada con ilusión, pero el curso ha terminado con un equipo más preocupado por las declaraciones de Álvaro Arbeloa en ruedas de prensa que por las decisiones tácticas dentro del campo.

El francés no ha podido ser ese ‘jugador de equipo’ que se espera | Reuters

La segunda temporada de Mbappé con el Madrid está casi cerrada nuevamente sin títulos importantes. Después de una eliminatoria llena de giros inesperados, el Bayern Munich aseguró su pase a semifinales tras derrotar al Madrid 4-3 en el Allianz Arena, con un marcador global de 6-4. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona ya tiene una ventaja de nueve puntos sobre los merengues, dejando al Madrid al borde de otro fracaso en la competición nacional.

Mbappé, un gran jugador sin impacto colectivo en el Real Madrid

El futuro de Mbappé en el Real Madrid se ha visto ensombrecido por los constantes fracasos en las grandes citas. Luis Enrique, exentrenador de Mbappé en el PSG, también se mostró crítico en el 2023 con el comportamiento del delantero. En varias ocasiones, el español mencionó que Mbappé podía hacer más por su equipo, reconociendo su talento, pero subrayando la necesidad de que el jugador francés aportara más en el juego colectivo: “No estoy muy contento con Kylian. Acerca de los goles no tengo ninguna queja. Pero creo que puede ayudar más al equipo, de otra manera”, expresó en un comentario que resonó fuerte en los medios. A pesar de ser uno de los mejores del mundo, Mbappé ha fallado en llevar a su equipo hacia nuevas alturas.

El gran debate sobre Mbappé sigue siendo el mismo: ¿es realmente el líder que el Real Madrid necesita? Su talento individual es indiscutible, pero cuando se trata de aportación colectiva y de liderar al equipo hacia la gloria, el delantero francés no ha podido cumplir las expectativas. El Madrid necesita un jugador que no solo marque goles, sino que también impulse al equipo a conquistar títulos colectivos, algo que aún parece esquivo para Mbappé. Sin esta faceta en su juego, el proyecto blanco sigue buscando su camino hacia la cima de Europa.

Te puede interesar: