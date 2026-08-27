Cruz Azul busca a Heriberto Jurado, pero Cercle Brugge rechaza la primera oferta

El conjunto belga, que forma parte del mismo grupo empresarial que el Monaco, decidió no aceptar la cantidad presentada por la institución mexicana

Heriberto Jurado se quedaría en Cercle Brugge | Imago7

Cruz Azul continúa buscando opciones para reforzar su plantilla en el cierre del mercado de fichajes y puso la mira en Heriberto Jurado, futbolista mexicano que pertenece al Cercle Brugge de Bélgica. La Máquina presentó una oferta formal para comprar al jugador, pero el club europeo rechazó la primera propuesta.

La negociación se dio de club a club y no contemplaba un préstamo, ya que Cruz Azul buscaba adquirir los derechos del extremo mexicano. Sin embargo, el conjunto belga, que forma parte del mismo grupo empresarial que el Monaco, decidió no aceptar la cantidad presentada por la institución mexicana.

El interés por Jurado llega mientras Cruz Azul mantiene conversaciones con el Mónaco por Erik Lira. Aunque ambos movimientos involucran clubes relacionados por pertenecer al mismo grupo, la propuesta inicial por el futbolista mexicano no incluyó al mediocampista como parte de la negociación.

La oferta de Cruz Azul por Heriberto Jurado fue rechazada por el Cercle Brugge, aunque no se ha revelado el monto que puso sobre la mesa el equipo mexicano. La Máquina podría buscar nuevas conversaciones antes del cierre del mercado.

Jurado llegó al fútbol europeo después de destacar con Necaxa y fue considerado una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Sin embargo, su etapa con el Cercle Brugge no ha tenido la continuidad esperada, ya que ha contado con pocos minutos durante sus últimas temporadas.

El futbolista mexicano disputó la Conference League durante su primera temporada en Bélgica, pero posteriormente perdió protagonismo dentro del equipo. En el actual curso tampoco ha tenido una participación constante en la Liga belga, situación que abrió la posibilidad de un regreso al fútbol mexicano.

Aunque no existe una confirmación sobre la postura definitiva del jugador, se considera que Jurado no vería con malos ojos volver a la Liga MX. El extremo tendría la posibilidad de recuperar minutos y continuidad en un equipo como Cruz Azul, mientras mantiene la opción de regresar al mercado europeo en el futuro.

La negociación entre Cruz Azul y el entorno del Cercle Brugge podría tener nuevos capítulos en las próximas horas debido a la cercanía del cierre del mercado de fichajes. Por ahora, la primera oferta de La Máquina por Heriberto Jurado fue rechazada y ambas partes deberán encontrar un punto de acuerdo si buscan concretar el movimiento.

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