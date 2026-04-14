Raphinha explota contra el arbitraje tras la eliminación del Barcelona: “Fue un partido robado”

El futbolista asegura que el trabajo arbitral influyó en el resultado en el partido ante el Atlético en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Raphinha estalla contra el arbitraje en la eliminación del Barcelona. | Reuters

El Barcelona quedó eliminado de la UEFA Champions League 2026 pese a vencer 2-1 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final. El resultado global de 3-2 favoreció al conjunto colchonero, que aseguró su lugar en las semifinales tras resistir en el Estadio Metropolitano.

Tras el encuentro, el foco no solo estuvo en el marcador, sino en las declaraciones de Raphinha, quien lanzó una crítica directa sobre lo ocurrido en la eliminatoria. El brasileño expresó su inconformidad con algunas decisiones que marcaron el rumbo de la serie.

Al finalizar el partido, Raphinha aseguró que la eliminatoria dejó sensaciones de injusticia. El atacante del Barcelona fue contundente al señalar: “Para mí fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no enseñó tarjeta amarilla, realmente quiero entender su miedo a que el Barcelona gane”, señaló Raphinha en referencia a lo ocurrido durante la serie ante el Atlético de Madrid.

El mensaje del jugador refleja el malestar dentro del vestidor blaugrana, que ya había mostrado inconformidad desde el juego de ida por decisiones arbitrales que consideraron determinantes en el resultado final.

Gavi se une a las críticas

Gavi se unió a las palabras de su compañero y también levantó la voz, al asegurar que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado final, que hoy tiene al Barcelona fuera de la Champions League 2026.

“Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota. Mi codazo no era ni amarilla y la expulsión de Eric estaba Jules al lado. Puede pitar roja o puede no pitarla. Ha decidido esto y ya está”, mencionó Gavi, en zona mixta, tras la derrota.

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