Así se ve la cancha del Estadio Akron con el pasto nuevo, a cuatro días de su estreno

El Estadio Akron afina detalles en su nuevo césped híbrido rumbo al duelo Chivas vs Puebla y a los compromisos del Mundial 2026 en Guadalajara

La cancha del Estadio Akron rumbo a su estreno | José María Garrido

La cancha del Estadio Akron está prácticamente lista para su estreno en el duelo del próximo sábado por la Jornada 14 de la Liga MX, cuando Guadalajara reciba a Puebla. Los trabajos registran un avance significativo y, aunque la colocación del césped aún no concluye, se espera que en las siguientes horas quede completamente instalada.

El terreno de juego fue sustituido en su totalidad. De acuerdo con el club, se trata de pasto de verano, un cambio programado acorde a la temporada. Tras el partido del domingo entre Chivas y Pumas, el equipo especializado inició de inmediato con el retiro del campo anterior y la preparación de la nueva superficie.

La cancha del Estadio Akron rumbo a su estreno | José María Garrido

La nueva superficie es de tipo híbrido. Este campo, que se encuentra en la fase final de instalación, será utilizado durante la Copa del Mundo y cuenta con certificación de la FIFA en cuanto a calidad y tratamiento, bajo la supervisión de cancheros, ingenieros y expertos en mantenimiento.

Estas intervenciones forman parte de los compromisos adquiridos por Chivas y la administración del estadio, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de cara a los cuatro partidos de fase de grupos del Mundial 2026 programados en este recinto.

De acuerdo con la información disponible, los trabajos pendientes en las próximas horas se centran en la nivelación del terreno y el proceso de “cerrado”, que consiste en cubrir los espacios entre los rollos de césped colocados, con el fin de evitar afectaciones estructurales durante la actividad deportiva.

Aunque inicialmente se proyectaba que el campo estuviera listo este martes, ahora se prevé que para la tarde del miércoles el proceso quede concluido, permitiendo que el estadio esté en condiciones para el compromiso del sábado entre Guadalajara y Puebla.

La cancha del Estadio Akron rumbo a su estreno | José María Garrido

El calendario del equipo contempla actividad continua en este inmueble, ya que la próxima semana también se disputará otro encuentro de Liga MX. El sábado 25 de abril, Guadalajara enfrentará a Xolos de Tijuana en el cierre de la fase regular del torneo.

Tras la autorización otorgada por la FIFA, el club podrá utilizar su estadio durante la fase final. Con su clasificación a Cuartos de Final, Guadalajara jugaría esa instancia como local y, en caso de avanzar, también podría disputar las semifinales en este recinto. Si alcanza la Final, deberá hacerlo en el Estadio Jalisco, ya que el Akron será entregado a la FIFA el 13 de mayo.

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