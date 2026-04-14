The Boys 5: ¿Quiénes son los 7 nuevos superhéroes y cuál es su superpoder?

La temporada final introduce a siete nuevos superhéroes con habilidades que van desde fuerza casi indestructible y control mental, hasta poderes más limitados como manipulación de animales o desplazamiento bajo tierra

La última temporada nos esta regalando varias sorpresas | @TheBoysTV

La temporada final de The Boys continúa expandiendo su universo con la introducción de nuevos personajes que elevan el conflicto central de la historia. En su quinta entrega, la serie no solo apuesta por cerrar las tramas principales, sino también por presentar superhéroes con habilidades distintas que aportan nuevas amenazas y dinámicas dentro de un mundo dominado por Patriota.

¿Qué nuevos superhéroes aparecen en The Boys, la temporada final y cuál es su superpoder?

La quinta temporada de The Boys amplía su universo con la llegada de siete nuevos superhéroes que aportan distintas habilidades y niveles de poder, además de reforzar el tono provocador de la serie. Cada uno de estos personajes cumple un rol dentro del conflicto central, ya sea como amenaza directa, apoyo estratégico o incluso como recurso narrativo para mostrar el alcance del dominio de los supers.

En la parte más alta de la escala se encuentra La Roca, un ser prácticamente indestructible cuya fuerza lo coloca cerca del nivel de Patriota. Su presencia representa un riesgo físico importante para cualquier rival, aunque su propia naturaleza limita su movilidad. Muy cerca aparece Oh-Padre, un personaje con influencia ideológica y habilidades ofensivas, capaz de emitir ondas de sonido que pueden causar daño y manipular a grandes grupos de personas, lo que lo convierte en un elemento clave dentro del contexto político de la serie.

En un nivel intermedio destaca Ashley Barrett, quien evoluciona tras obtener poderes que le permiten leer mentes, una habilidad que puede cambiar el rumbo de las decisiones dentro de Vought. También aparece Jetstreak, líder de los Teenage Kix, con capacidad de volar a gran velocidad y sostener combates físicos, mientras que Sheline aporta habilidades felinas como reflejos mejorados y ataques cuerpo a cuerpo, lo que la vuelve una rival peligrosa en enfrentamientos directos.

En la parte baja del listado se encuentran Condesa Cuervo y El Gusano. La primera puede controlar aves, una habilidad útil en tareas de vigilancia o distracción, aunque limitada en combate. Por su parte, El Gusano tiene la capacidad de desplazarse bajo tierra excavando túneles, lo que lo convierte en un recurso funcional para infiltraciones, pero sin representar una amenaza considerable frente a otros supers.

La inclusión de estos personajes no solo amplía el abanico de poderes dentro de la serie, sino que también permite explorar nuevas dinámicas en un mundo donde la balanza de poder se inclina cada vez más hacia los supers, elevando el riesgo para los protagonistas en la recta final de la historia.

The Boys 5, capítulo 3: ¿A qué hora se libera el miércoles 15 de abril?

El episodio 3 de la temporada final se estrena el miércoles 15 de abril de 2026. En México y Latinoamérica estará disponible desde las 02:00 horas, siguiendo el patrón habitual de Prime Video para sus lanzamientos globales.

The Boys temporada 5: Este es el calendario completo de estrenos de los capítulos finales

La temporada contará con ocho episodios distribuidos semanalmente:

Episodios 1 y 2: 8 de abril de 2026

Capítulo 3: 15 de abril de 2026

Capítulo 4: 22 de abril de 2026

Capítulo 5: 29 de abril de 2026

Capítulo 6: 6 de mayo de 2026

Capítulo 7: 13 de mayo de 2026

Capítulo 8 (final): 20 de mayo de 2026

The Boys 5: ¿Por qué la temporada final causa tanta expectativa?

El cierre de The Boys ha generado expectativa por el rumbo que ha tomado su historia. Con un mundo bajo el control de Patriota y una resistencia que busca reorganizarse, la serie plantea un escenario donde las decisiones de los personajes tendrán consecuencias definitivas. Además, la introducción de nuevos supers y la amenaza de un virus que podría cambiar el equilibrio de poder refuerzan la idea de un desenlace que impactará a todos los involucrados.

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