Colombia aprueba sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar: esta la historia detrás y la única manera de salvarlos

El Gobierno recién anunció un protocolo que buscará mitigar el daño ambiental con la presencia de estos animales.

Hipopótamos | Chanakarn Laosarakham, AFP

Decisión radical en el Ministerio de Ambiente. Después de algunos intentos fallidos por trasladar a decenas de hipopótamos, se estipuló una inversión multimillonaria para efectuar la eutanasia de los mamíferos en territorio colombiano. La especia se declaró invasora y con representación de ciertos riesgos para el ecosistema en el Magdalena Medio.

Cuatro años después de que fueran declarados como exóticos invasores, los hipopótamos han tenido un crecimiento muy acelerado en cuanto a su reproducción. Todo nació por un capricho, pero se convirtió en un gravísimo problema ambiental. Los casi 200 hipopótamos serán sometidos al procedimiento que ha desatado opiniones divididas.

¿Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia y por qué ahora representan un problema?

La historia es bastante particular. El narcotraficante Pablo Escobar llevó a su Hacienda Nápoles a varios animales exóticos, entre ellos cuatro hipopótamos. Después de su muerte, en 1993, la propiedad quedó abandonada y los animales no fueron reubicados. Fue cuestión de años para que fueran a reproducirse de manera vertiginosa en sectores próximos al río Magdalena.

De solo cuatro hipopótamos pasaron a ser casi 200. Evidencia de la reproducción desmedida y sin ningún efecto para regularla. El impacto ambiental es notorio, alterando ríos, humedales, compitiendo por recursos con especies nativas y modificando la calidad de agua.

Hipopótamos de Pablo Escobar: ¿Por qué Colombia podría aplicarles la eutanasia y cuál es la alternativa posible?

El crecimiento salió de control. Podría llegar a cientos más en muy pocos años, además del daño al ecosistema y su galardón de especia invasora con un daño ambiental casi que irreparable. A eso hay que sumarle el riesgo para los humanos, pues son altamente agresivos y ya ocurrieron incidentes en suelo colombiano.

La eutanasia, de este modo, pasa a ser una medida rápida y altamente efectiva para irrumpir con la reproducción de los hipopótamos. Otro modo podría ser el de la esterilización masiva, pero es altamente complicada en términos de logística y muy costosa. Se ha intentado el traslado a otros países en vano, pues no escala lo suficiente. Dicho proceso de eutanasia ha causado rechazo social y lleva a dilemas éticos.

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