Guido Pizarro y Tigres no van a especular en Seattle y apuntan a ganar el doblete

El técnico habla previo a la vuelta de cuartos de final de la Concachampions, asegurando que no van a especular y que pueden ganar los dos torneos

Esto dijo Guido Pizarro previo a la vuelta de la Concachampions ante Seattle|Imago7

Tigres dio un paso importante a las semifinales de la Concachampions 2026 tras vencer 2-0 a Seattle Sounders en el Volcán de San Nicolás de los Garza. A pesar de la ventaja conseguida en casa, el entrenador Guido Pizarro destacó que su objetivo es el triunfo en el Lumen Field.

“A ganar el partido. Sabemos que tenemos una ventaja, sabemos también que el rival tomará otra postura de lo que hizo en el partido de ida, pero entiendo que tenemos que jugar a ir a buscar el resultado. Tenemos equipo para poder competir y a partir de ahí tratar de ganar el partido”, declaró Pizarro en Seattle ante los medios de comunicación.

El entrenador de Tigres, sigue mentalizado en que su equipo es capaz de coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX cómo hacerlo por segunda ocasión en la Concachampions, a pesar de que su equipo tendrá un maratón de partidos en el mes de abril.

“Nuestra intención es competir en los dos torneos, cada partido de turno, hacer lo máximo posible. Tenemos equipo para eso. Creo que ha quedado demostrado en estos últimos partidos, que independientemente de quién juega, el equipo se ve competitivo y en la línea iremos partido a partido”, recalcó el entrenador sudamericano.

Tigres, con tres bajas para la vuelta ante Seattle Sounders

Tigres ha comenzado a resentir la carga de partidos, motivo por el que Marcelo Flores como Vladimir Loroña han causado baja para el partido decisivo de Concachampions ante Seattle Sounders, ya que ambos presentaron molestias musculares en la previa al viaje a Estados Unidos.

Además de las bajas de Marcelo Flores como Vladimir Loroña, Guido Pizarro no podrá contar con el capitán uruguayo Fernando Gorriarán, quien pagará un partido de suspensión por acumulación de tarjetas después de cinco partidos en la Concachampions 2026.

“Fer, obviamente es un jugador importante para todos nosotros, pero tenemos equipo para suplirlo, entendiendo que vamos a tener que hacer las cosas muy bien porque vamos a enfrentar a un gran rival”, comentó Pizarro.

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