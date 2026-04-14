Boletos de tren hacia el MetLife Stadium desde Nueva York podrían costar más de 100 dólares durante el Mundial

El aumento proyectado supera siete veces la tarifa habitual y eliminaría descuentos, trasladando costos del Mundial a los aficionados que asistan a partidos

El inmueble será sede de la gran final | Reuters

Autor: Adam Crafton | The Athletic

El sistema de transporte de Nueva Jersey, NJ Transit, está planeando actualmente cobrar más de 100 dólares por boletos de ida y vuelta en tren desde la estación Pennsylvania de Nueva York hasta el MetLife Stadium para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

De acuerdo con personas familiarizadas con los planes, quienes pidieron permanecer en el anonimato para proteger relaciones, un boleto de ida y vuelta comprado a través de NJ Transit, el proveedor de transporte de Nueva Jersey, está actualmente proyectado con un aumento de más de siete veces su precio habitual durante el Mundial de este verano.

El trayecto ferroviario de 18 millas, que incluye una parada en la estación Secaucus, normalmente cuesta 12.90 dólares por un boleto de ida y vuelta — el mismo precio que tuvo la final del Mundial de Clubes de la FIFA el verano pasado. Sin embargo, el nuevo precio especial para eventos entrará en vigor para la Copa del Mundo y actualmente se prevé que supere los 100 dólares. Aunque NJ Transit normalmente ofrece tarifas con descuento para adultos mayores, niños y personas con discapacidad, el precio del Mundial será único para todas las categorías. Se espera que la decisión final sobre el precio se tome en los próximos días.

El comité organizador de la Copa del Mundo para Nueva York/Nueva Jersey se negó a hacer comentarios, mientras que los planes de transporte se esperan que se anuncien oficialmente en la próxima semana.

Un portavoz de NJ Transit dijo el lunes: “Los precios de los boletos para el transporte en días de partido no han sido finalizados y cualquier referencia a costos sería una especulación no confirmada. Sin embargo, como dejó claro el gobernador en una conferencia de prensa esta mañana junto con NJ Transit, el costo de los ocho partidos no será asumido por nuestros usuarios habituales”.

En la conferencia de prensa del lunes, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, señaló que desde que asumió el cargo a inicios de este año, ha buscado reducir la carga de los costos del Mundial sobre los contribuyentes de su estado: “Una de las cosas clave que quería asegurar es que no vamos a pagar el traslado de las personas que asistan a ver la Copa del Mundo a costa de los contribuyentes y usuarios de Nueva Jersey. Por eso trabajamos de manera conjunta para garantizar que ese costo no recaiga en los habitantes de Nueva Jersey.”

Fuentes dentro de NJ Transit dijeron a The Athletic que el costo total para la agencia de operar los servicios para los ocho partidos, además de considerar las afectaciones, podría alcanzar hasta 48 millones de dólares. Señalan que los requerimientos de seguridad de la FIFA son tales que los partidos representan el nivel más alto de perímetro de seguridad de cualquier evento realizado en Nueva Jersey.

Esto los coloca en la posición de tener que trasladar los altos costos ya sea a los contribuyentes de Nueva Jersey o a quienes asistan a los partidos del Mundial, con la gobernadora Sherrill dejando claro que no quiere que los contribuyentes del estado carguen con ese gasto. Fuentes cercanas a los planes en NJ Transit negaron que el incremento en precios tenga fines de lucro, argumentando que necesitan elevar las tarifas para evitar pérdidas o costos excesivos para los contribuyentes locales.

Ni el comité organizador de Nueva York/Nueva Jersey ni NJ Transit respondieron cuando se les preguntó si habrá tarifas reducidas para niños, adultos mayores o personas con discapacidad en los trenes del Mundial, beneficios que normalmente sí existen para los viajes hacia el MetLife Stadium desde Penn Station en Nueva York.

El servicio ferroviario será clave para los aficionados que viajen a los partidos en el MetLife Stadium, ya que el estacionamiento en el estadio será mucho más limitado en comparación con los juegos de los New York Giants y los Jets. Se espera que decenas de miles de aficionados utilicen la red ferroviaria para asistir a los ocho partidos del Mundial, incluida la final, lo que ha llevado a NJ Transit a diseñar planes poco habituales. Esto también implicará que los usuarios habituales con destino a Nueva Jersey no podrán utilizar Penn Station en Manhattan durante las cuatro horas previas al inicio de cada partido en el MetLife, como reportó inicialmente NorthJersey.com.

Solo los poseedores de boletos para el Mundial podrán acceder a la zona de NJ Transit en Penn Station, con los aficionados siendo dirigidos a la estación de acuerdo con el horario asignado en su boleto de tren.

Nueva Jersey es el más reciente estado o ciudad de Estados Unidos en incrementar significativamente los precios del transporte para los asistentes al Mundial durante el torneo de este verano en Norteamérica. El mes pasado, The Athletic reveló que el sistema MBTA de Massachusetts planeaba aumentar sus tarifas para viajar de Boston a Gillette Stadium de 20 dólares ida y vuelta en un juego de NFL a más de 75 dólares para los partidos del Mundial. Esto se confirmó cuando el MBTA anunció precios de 80 dólares ida y vuelta la semana pasada. Esta misma mañana, también se confirmó que el servicio alternativo de autobuses en Boston costará 95 dólares por asiento.

Para los aficionados al futbol que asistan al Mundial, esto representa otro gasto adicional, sumándose al alto costo de los boletos y hoteles durante este verano.

MetLife Stadium en Nueva Jersey | Imago7

Durante la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, los aficionados con boletos oficiales tuvieron acceso gratuito al sistema de metro de Doha durante todo el torneo. De manera similar, en la Eurocopa 2024 en Alemania, los poseedores de boletos también contaron con transporte público gratuito el día de partido en las ciudades sede.

Estados Unidos nunca estuvo cerca de seguir ese modelo, con ciudades y estados buscando recuperar las grandes inversiones realizadas para el Mundial mediante el impacto económico proyectado del torneo, mientras que el gobierno central de Qatar invirtió enormes sumas como parte de un proyecto de desarrollo estatal más amplio.

Sin embargo, la magnitud de los aumentos de precios sorprenderá a muchos locales y visitantes. Para los organizadores locales y legisladores, las decisiones sobre los precios del Mundial no han sido sencillas.

Bajo los acuerdos originales de organización con ciudades de Estados Unidos, la FIFA obtiene los ingresos por boletos, derechos de transmisión, concesiones, patrocinios y estacionamientos oficiales. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha señalado que la organización generará alrededor de 11 mil millones de dólares en ingresos por el Mundial en Norteamérica, mientras que su presupuesto es de aproximadamente 3.5 mil millones.

Las ciudades asumen los costos de “seguridad, protección y resguardo”, así como las adecuaciones a los estadios, lo que ha representado grandes inversiones, además de los gastos en transporte público.

A cambio, la FIFA y las ciudades han destacado el supuesto gran impacto económico del Mundial, con Infantino citando un reporte que estima un beneficio de 30 mil millones de dólares para la economía de Estados Unidos, aunque varios ejecutivos de ciudades han expresado dudas sobre si esas cifras se alcanzarán conforme se acerca el torneo, con agencias buscando ahora recuperar ingresos donde sea posible.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, pidió a la FIFA intervenir y ayudar a las ciudades a reducir los costos para los aficionados.

Dijo a The Athletic: “Estos precios no tienen precedentes y aumentarán significativamente la carga financiera para los aficionados visitantes. Esta serie de anuncios de último momento solo agrava la situación, en un momento en que la gran mayoría de los aficionados ya ha hecho sus planes de viaje y no tiene otra opción más que pagar más.

“Entendemos que muchos costos están siendo transferidos por la FIFA a las autoridades locales, pero esto no debería recaer en los aficionados, que ya están pagando una fortuna para asistir al torneo. Estos problemas debieron resolverse hace años, pero aún no es tarde para que la FIFA cumpla su papel como organizador y garantice que los aficionados puedan trasladarse a los partidos a un precio justo”.

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