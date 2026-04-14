MasterChef Celebrity Colombia 2026: lista oficial y confirmada de los 24 famosos que participarán en la nueva temporada

El concurso de cocina iniciará en RCN tras la Copa del Mundo, con fecha de estreno aún por confirmar oficialmente.





Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

RCN confirmó mediante un comunicado que ya iniciaron las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. En esta edición, 24 celebridades llegaron para encender los fogones de la cocina más famosa de Colombia.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, sí se confirmó el regreso de Claudia Bahamón como presentadora. Junto a ella estarán nuevamente los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes evaluarán cada reto culinario con su exigencia y estilo característico.

¿Quiénes son todos los participantes de MasterChef 2026?: Lista confirmada de famosos

La nómina reúne talentos de la actuación, el deporte, la comedia, el periodismo y las redes sociales, buscando atraer a distintos públicos y aportar variedad de estilos y personalidades a la competencia.

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Villalobos

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Verónica Orozco

Víctor Tarazona

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Mariana Mozo

Diana Mina

Tavo Bernate

Robert Farah

Pautips

Virgina Lizcano

MasterChef Colombia 2026: ¿Quiénes son los jurados en esta edicón del reality?

Los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026 son los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso. Este trío experto se encarga de evaluar la exigencia culinaria, acompañados nuevamente por Claudia Bahamón como presentadora principal del formato.

¿Cuándo inicia MasterChef Colombia 2026? Fecha, horario y dónde ver

MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya inició grabaciones y se alista para su estreno en el Canal RCN. Aunque la fecha oficial aún no ha sido confirmada, se espera que el reality llegue en el segundo semestre de 2026, posiblemente después de la Copa del Mundo. El programa se transmitirá por la señal del Canal RCN.

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