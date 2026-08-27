Designaciones arbitrales de la jornada 6 del Apertura 2026: César Ramos dirigirá el Tijuana vs Pumas

César Ramos, Luis Enrique Santander y Marco Antonio Ortiz encabezan las designaciones arbitrales para los nueve partidos de la jornada 6 del Apertura 2026

César Ramos va al Tijuana vs Pumas | Imago7

La jornada 6 del Apertura 2026 ya tiene definidos a los árbitros que estarán a cargo de los nueve partidos de la Liga MX. La actividad se desarrollará del viernes 28 al domingo 30 de agosto y tendrá a varios silbantes de experiencia en encuentros que pueden comenzar a mover posiciones en la clasificación.

Uno de los nombramientos que sobresale es el de César Arturo Ramos Palazuelos. El árbitro estará en el centro para el Tijuana vs Pumas del viernes en el Estadio Caliente, partido al que los universitarios llegan con la intención de sumar fuera de casa. Óscar Macías Romo estará encargado del VAR y Daniel Gabriel Martínez Méndez será su asistente.

Cruz Azul también tendrá actividad el viernes, cuando visite al Necaxa en el Estadio Victoria. Ismael Rosario López Peñuelas fue elegido como árbitro central, mientras Joaquín Alberto Vizcarra Armenta estará pendiente de las acciones desde el VAR. La Máquina buscará cambiar el rumbo de sus últimos resultados en una salida a Aguascalientes que aparece en un momento importante del torneo.

La cartelera de ese día incluye el Atlante vs León en el Estadio Banorte. Martín Molina Astorga será el encargado de conducir el encuentro, acompañado por Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Mauricio Nieto Torres en las bandas. Adonai Escobedo González tendrá la responsabilidad de revisar las acciones desde el VAR.

Santander estará en el Rayados vs Atlético de San Luis

Para el sábado aparece otro de los nombres con mayor recorrido dentro del arbitraje mexicano. Luis Enrique Santander Aguirre dirigirá el Rayados vs Atlético de San Luis en el Gigante de Acero. Joaquín Alberto Vizcarra Armenta estará en el VAR, por lo que tendrá participación en dos encuentros durante el fin de semana después de cumplir esa misma función en el Necaxa vs Cruz Azul.

Pachuca y Chivas también se encontrarán el sábado en el Estadio Hidalgo, con Víctor Alfonso Cáceres Hernández como árbitro central. Guillermo Pacheco Larios será responsable del VAR. Por su parte, el Atlas vs Querétaro tendrá a Marco Antonio Ortiz Nava como juez principal y a Daniel Quintero Huitrón frente al videoarbitraje.

América vs Puebla también tiene árbitro confirmado

América regresará a la actividad de la Liga MX ante Puebla en el Estadio Banorte y Salvador Pérez Villalobos fue designado para conducir el encuentro. Enedina Caudillo Gómez y Óscar Yahir Barriga Castro serán los asistentes, mientras Óscar Macías Romo estará en el VAR, después de cumplir esa misma tarea un día antes durante el Tijuana vs Pumas.

La jornada sabatina también contempla el Santos Laguna vs Tigres en el TSM Corona. Jesús Rafael López Valle será el árbitro central y Jorge Abraham Camacho Peregrina tendrá a su cargo el VAR. Francia María González Martínez aparecerá como asistente del videoarbitraje en este compromiso.

La fecha concluirá el domingo 30 de agosto con Toluca ante FC Juárez en el Nemesio Diez. Abraham De Jesús Quirarte Contreras será el silbante central, acompañado por Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila. Jorge Abraham Camacho Peregrina repetirá participación desde el VAR, mientras Daniel Gabriel Martínez Méndez será su asistente para cerrar las designaciones de la jornada 6.

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