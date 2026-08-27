Nottingham Forest presenta oferta al Crystal Palace por Daniel Muñoz

Oliver Glasner habría encomendado el fichaje, después de haber dirigido al colombiano en el Crystal Palace.

Daniel Muñoz al Nottingham Forest/ YURI CORTEZ / AFP

Sigue moviéndose el mercado de fichajes del fútbol europeo. Después de lo que fue la disputa del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, con la victoria de España por segunda vez en su historia, las transferencias de los jugadores ha estado agitada, ya que es el periodo del año en el que más se realizan.

En cuanto a los jugadores de la Selección Colombia, referentes del combinado nacional como Jhon Lucumí, Álvaro Montero y Johan Mojica cambiaron de equipo para esta segunda parte del año y el inicio de las temporadas en Europa. Sin embargo hay un par de movimientos que todavía faltan por realizarse, en los pocos días que quedan para cerrar el mercado.

Uno de ellos es Daniel Muñoz, después que varios equipos del ‘Viejo Continente’ mostraran su interés en el lateral derecho. Pues bien, según prensa inglesa el Nottingham Forest ya presentó una oferta formal para quedarse con los servicios del jugador oriundo de Amalfi, Antioquia.

🚨 EXCL: Nottingham Forest submit offer to sign Daniel Munoz from Crystal Palace. Proposal for 30yo right wing-back worth £20m + £2m add-ons. #CPFC considering whether to accept – #NFFC boss Oliver Glasner keen to reunite with Colombia int’l @TheAthleticFC https://t.co/r3RmmQGRXk — David Ornstein (@David_Ornstein) August 27, 2026

Cabe mencionar que Oliver Glasner es el nuevo entrenador del doble campeón de Europa, extécnico del Crystal Palace y que conoció allí a Daniel Muñoz, siendo uno de sus jugadores predilectos cuando estuvo al frente de ‘Las Águilas’ de Londres, dicho esto habría sido pedido explícito del estratega.

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El lateral derecho o carrilero, como le gusta utilizarlos a Glasner, con pasado en Águilas Doradas, Atlético Nacional y Genk de Bélgica viene de jugar el Mundial de selecciones con Colombia, en el certamen fue uno de los mejores para la ‘Tricolor’, tuvo minutos en todos los partidos (5) y marcó 2 goles ante Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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