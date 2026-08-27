Chino Huerta es presentado como nuevo refuerzo de Pumas: “Necesito jugar, quiero disfrutar otra vez del fútbol”

El jugador azteca jugará con el número 10 y admitió que regresar al conjunto felino le ‘volverá’ a abrir la puerta a la selección mexicana de Rafa Márquez

César ‘Chino’ Huerta fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Pumas para vivir una segunda etapa con el club universitario, donde ahora portará el dorsal ’10’. El delantero mexicano volvió a Cantera después de su experiencia en Europa con el Anderlecht de Bélgica y aseguró que su regreso representa una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión dentro de la cancha.

“Me siento muy feliz, muy bendecido de estar nuevamente en mi casa. Estoy muy agradecido con Anderlecht, que fue el equipo que me abrió las puertas en Europa, que me dejó cumplir mi sueño”, expresó Huerta durante su presentación. El atacante reconoció que sus planes cambiaron, pero aseguró que ahora está enfocado en aprovechar esta nueva oportunidad.

El futbolista explicó que desde su llegada a la Ciudad de México volvió a sentir el respaldo de la afición universitaria y del entorno del club. Huerta señaló que esta segunda etapa llega con una responsabilidad diferente, debido al rol que tendrá dentro del plantel.

“Ya no regreso como hace unos años, ahora cumplo otro rol, y espero estar a la altura. Voy a trabajar muy duro para que eso pase”, comentó el atacante, quien aseguró que sus compañeros lo recibieron de buena manera y que encontró un grupo similar al que dejó antes de marcharse al fútbol europeo.

Sobre la decisión de regresar a Pumas, Huerta reveló que tuvo otras propuestas antes de elegir al conjunto universitario, pero afirmó que el vínculo con el club fue determinante: “Fue fácil la decisión porque sabía que volvía a casa, que tenía las puertas abiertas”, explicó.

El mexicano también habló sobre los acercamientos que existieron con otros equipos de la Liga MX y del extranjero. Sin revelar nombres, mencionó que recibió ofertas importantes en el aspecto económico, pero priorizó regresar a una institución donde se siente identificado.

“Gracias a Dios tuve otras propuestas, no solamente de aquí de México, de Estados Unidos, que económicamente eran muy importantes. Pero cuando tomas una decisión con el corazón y sabes que vas al lugar correcto, te hace más fácil la situación”, afirmó.

Huerta también habló sobre su paso por Bélgica y descartó que volver a México represente un retroceso en su carrera. El jugador explicó que una lesión muscular afectó su segunda temporada con Anderlecht y que esa etapa le dejó aprendizajes personales.

“Para mí esto no lo veo como un retroceso, al contrario. Pasé un año difícil, y esta es una oportunidad para volver a reinventarme y hacer las cosas de la mejor manera”, señaló. Además, aseguró que su prioridad es recuperar ritmo, disfrutar nuevamente del fútbol y ayudar a Pumas.

El atacante aseguró que físicamente se encuentra en buenas condiciones y que su objetivo es recuperar su nivel para competir nuevamente por un lugar en la selección mexicana: “Pumas me abrió la puerta de la selección nacional. Esa respuesta se responde sola y soy un bendecido de volver a casa”, comentó.

Finalmente, Huerta habló sobre la posibilidad de conseguir títulos con el equipo universitario y la motivación que tiene por compartir vestidor con nuevos compañeros: “Vengo a sumar desde el lugar donde me toca estar. Espero poder de verdad darle una alegría a la afición”, concluyó.

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