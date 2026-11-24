Destacó la unión del vestidor, la recuperación de los futbolistas y la continuidad del proyecto de Gabriel Milito

En Chivas no hay espacio para las excusas. Después de terminar la fase regular del Apertura 2026 como líder general, el Guadalajara se prepara para iniciar su camino en la Liguilla con la convicción de terminar con una sequía de títulos de Liga MX que se remonta a 2017. Así lo manifestó Diego Campillo, quien aseguró que el equipo dirigido por Gabriel Milito cuenta con los recursos necesarios para conquistar el campeonato.

En conferencia de prensa, previo al enfrentamiento ante Pachuca en los cuartos de final, el defensa rojiblanco destacó la unión del vestidor, la recuperación de los futbolistas que sufrieron lesiones durante el semestre y la continuidad del proyecto del entrenador argentino como los argumentos que respaldan su confianza en conseguir la estrella número 13 del club.

“Tenemos todo para ser campeones. Creo que jugador por jugador somos los mejores”, expresó Campillo, quien considera que el Guadalajara llega a la instancia definitiva del campeonato en condiciones que no había tenido durante los torneos anteriores bajo el mando de Milito.

“Ahora tenemos el plantel completo. Hubo por ahí en el torneo varias lesiones. Ahora lo tenemos completo, entonces no tenemos excusas, no tenemos nada. Tenemos cuadro completo y mucha ilusión”, agregó el futbolista.

Diego Campillo destaca el impacto de Gabriel Milito en Chivas

El Guadalajara concluyó la fase regular con 33 puntos, la mejor defensiva del campeonato con únicamente 15 goles recibidos y sin derrotas como visitante. Sin embargo, Campillo reconoció que estos resultados no garantizan el éxito en la Liguilla, una instancia en la que deberán ratificar el trabajo realizado durante los últimos meses.

Para el zaguero, uno de los cambios que ha experimentado el equipo desde la llegada de Gabriel Milito se encuentra en la mentalidad de los jugadores. El argentino no solamente estableció una propuesta futbolística, sino que transmitió al plantel la confianza de competir por el campeonato con una plantilla integrada exclusivamente por mexicanos.

“Él nos puso esta mentalidad de que nosotros podíamos, de que somos capaces, de que tenemos el talento y ahí lo empezamos a construir. […] Al principio creo que creía más en nosotros que nosotros mismos. Ahora nos hizo pensar igual que él”, explicó Campillo.

El defensa también atraviesa un momento de consolidación en su carrera. Durante la fase regular del Apertura 2026 disputó 16 partidos, 15 de ellos como titular, y marcó un gol. No obstante, evitó atribuirse el mérito del rendimiento defensivo del Guadalajara y destacó la capacidad de sus compañeros para responder ante las bajas que sufrió el equipo.

Del sueño de la cantera a buscar el campeonato con Chivas

La posibilidad de levantar el título tiene un significado particular para Campillo. Cuando el Guadalajara conquistó su último campeonato de Liga MX en el Clausura 2017, el futbolista formaba parte de las fuerzas básicas y vivía en la Casa Club. Recordó que acudió solo al estadio para presenciar aquella final, con la ilusión de algún día estar en el lugar de los jugadores que celebraron el campeonato.

“Yo decía: ‘Quiero estar ahí, quiero algún día vivir esto’. Porque ahorita que lo platico con los que han sido campeones acá, me dicen que se siente muy diferente si lo eres en otro lado”, recordó el canterano rojiblanco.

“Yo quiero ser campeón aquí porque somos puros mexicanos, porque es un club grandísimo”, añadió Campillo, quien reconoció que encontrarse ante la posibilidad de cumplir aquel sueño de infancia representa una motivación adicional: “Siempre fue un sueño y ahora estar tan cerca me motiva a dar ese extra, ese plus que sé que lo vamos a conseguir”.

Diego Campillo rechaza el favoritismo de Chivas ante Pachuca

Pese a la confianza que existe dentro del vestidor rojiblanco, Campillo descartó que la posición en la tabla general coloque al Guadalajara por encima de Pachuca en los cuartos de final. Los Tuzos consiguieron el último boleto disponible a la Liguilla con 25 unidades y cerraron la fase regular con cuatro victorias consecutivas.

“No porque haya pasado como octavo quiere decir que nos tocó el más fácil. Creo que va a ser un muy buen partido que se va a definir hasta el último acá en casa”, manifestó el defensa, quien anticipó una eliminatoria con pocos goles y destacó la necesidad de mantener la paciencia durante los 180 minutos.

Campillo también se refirió al enfrentamiento ante Salomón Rondón, uno de los futbolistas que deberán contener para avanzar a las semifinales. El rojiblanco explicó que la marcación del delantero venezolano no será una responsabilidad individual, sino una labor que deberá asumir todo el equipo.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final entre Chivas y Pachuca?

El Guadalajara comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026 con una visita al Estadio Hidalgo, mientras que, gracias a su posición en la tabla general, tendrá la oportunidad de definir la eliminatoria ante su afición en el Estadio Akron.