La hija de El Komander y la expareja del boxeador Jaime Munguía ingresaron al reality de HotSpanish tras la eliminación de Rod Contreras

Ellas son las dos nueva habitantes de La Mansión VIP | @lamansionvipmx

La Mansión VIP 2 sorprendió a sus seguidores con la incorporación de dos nuevas participantes que llegan con historias conocidas dentro del entretenimiento mexicano. Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola ingresaron a la residencia la noche del lunes 23 de noviembre, después de la eliminación de Rod Contreras. Las influencers se sumaron a la segunda temporada del reality show de HotSpanish, en el que los habitantes compiten por un premio de dos millones de pesos.

La llegada de ambas participantes representa un nuevo movimiento dentro de la competencia, que comenzó el pasado 8 de noviembre y ya registra eliminaciones, abandonos voluntarios y cambios en su elenco. Mientras Anahí Ríos tiene un vínculo familiar con uno de los exponentes del regional mexicano y un pasado sentimental con uno de los concursantes, Alejandra Gaxiola ha desarrollado una carrera en redes sociales y mantiene una disputa legal con una figura del boxeo nacional.

¿Quién es Anahí Ríos y cuál es su parentesco con el Komander?

Anahí Ríos es hija de José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como El Komander, cantante sinaloense que alcanzó popularidad dentro de la música regional mexicana. Aunque creció cerca del ambiente artístico por la trayectoria de su padre, la joven decidió desarrollar su propio camino como creadora de contenido, principalmente a través de TikTok e Instagram, plataformas en las que comparte aspectos de su vida cotidiana.

Su actividad en redes sociales comenzó a ganar popularidad en 2020, cuando publicó sus primeros videos en TikTok. Desde entonces, Anahí ha reunido más de un millón de seguidores entre sus diferentes plataformas digitales, con publicaciones relacionadas con moda, ejercicio, viajes y estilo de vida. Además, su interés por la cocina la llevó a estudiar gastronomía, una actividad que también forma parte de sus aficiones personales.

Sin embargo, uno de los aspectos que más atención ha generado con su entrada a La Mansión VIP 2 es su pasado sentimental con Edwin Mendoza, quien ya se encontraba dentro de la residencia desde el inicio de la temporada. Ambos mantuvieron una relación antes de participar en el programa, por lo que ahora deberán compartir espacios y actividades frente a las cámaras. Anahí también sostuvo un romance con Arturo González, conocido como Panter Bélico, exvocalista de Grupo Arriesgado.

¿Quién es Alejandra Gaxiola, nueva participante de ‘La Mansión VIP 2’?

Alejandra Gaxiola, también conocida como Álex Gaxiola, es una influencer y conductora originaria de Tijuana, Baja California. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde publica contenido relacionado con belleza, moda, entretenimiento y experiencias personales. Su incorporación al reality representa una nueva oportunidad para ampliar su presencia ante el público.

Además de su trabajo como creadora digital, Gaxiola ha recibido atención mediática por su relación sentimental con Jaime Munguía, boxeador mexicano que ha competido en escenarios internacionales. Ambos tuvieron dos hijos y, después de su separación, comenzaron un proceso legal relacionado con la custodia de los menores. La situación ha sido abordada públicamente por la influencer, quien ha expuesto su versión sobre las dificultades que asegura haber enfrentado durante el procedimiento.

La incorporación de Alejandra y Anahí ocurre en una etapa importante de La Mansión VIP 2, luego de que Abel Robles y Rod Contreras se convirtieran en los primeros eliminados por votación del público. La competencia también registró las salidas voluntarias de Dani Flow y Jorge Durán Castro, además de la llegada de otros participantes como Yetus Prime y Deiby Ruiz. Estos movimientos han modificado la convivencia entre los habitantes y las estrategias para mantenerse dentro del programa.

¿Quién transmite La Mansión VIP y dónde ver en vivo por TV y online?

La Mansión VIP 2 puede seguirse completamente gratis a través del canal HotSpanish Vlogs en YouTube, plataforma que ofrece la transmisión de las actividades de los participantes durante las 24 horas. El reality no requiere una suscripción a televisión de paga, ya que los espectadores pueden ingresar directamente al canal oficial para observar la convivencia, las discusiones, las pruebas y los acontecimientos dentro de la residencia.

Las galas de eliminación se realizan los domingos, mientras que durante la semana los habitantes participan en diferentes dinámicas para obtener beneficios y mejorar su posición dentro de la competencia. El público tiene un papel importante en la permanencia de los concursantes, pues puede respaldarlos mediante las votaciones habilitadas en el sitio oficial lamansionvip.com y otras modalidades anunciadas por la producción.

La segunda temporada de La Mansión VIP tiene previsto concluir el 8 de diciembre de 2026, cuando se conocerá a la persona ganadora del premio de dos millones de pesos. Con Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola como nuevas integrantes, la competencia continuará con más enfrentamientos, alianzas y eliminaciones, mientras los participantes intentan conseguir el respaldo necesario para llegar hasta la final.

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