Richard Ríos pone en vilo a Colombia con una posible lesión

Richard Ríos prendió las alarmas de la Selección Colombia al salir lesionado del partido entre Benfica y Nacional.

Richard Ríos enciende las alarmas | Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

La fecha número 29 de la Primeira Liga tuvo presencia colombiana. Richard Ríos y su Benfica vencieron por dos goles a cero a Nacional y volvieron a soñar con poder pelear hasta el último momento en título de la liga local. Ahora bien, más allá del resultado la noticia pasó por una posible lesión del volante colombiano.

El partido fue completamente controlado, de principio a fin, por parte del Benfica. Nada más a los tres minutos y ase había puesto arriba en el marcador y antes de los 15 minutos iniciales, el resultado lo mostraba en ventaja por dos goles. Sin despeinarse, logró sostener el resultado y se quedó con los tres puntos.

No obstante, la noticia del día es al minuto 79, Richard Ríos fue sustituido por lesión. El mediocampista de la Selección Colombia, después de un par de choques y mucho juego fuerte en la mitad del terreno de juego, no pudo continuar en el encuentro y Enzo Barrenechea fue quien lo reemplazó.

Los números de Richard Ríos ante Nacional

Richard Ríos fue titular y disputó 79 minutos de la victoria del Benfica ante Nacional. El colombiano pese a que no estaba teniendo su mejor partido, es una pieza fundamental del equipo de José Mourinho. 6.9 fue la calificación del mediocampista ex Palmeiras y que seguramente será mundialista con Colombia.

25 de 28 pases acertados, un pase en el último tercio, uno de dos centros completados y dos recuperaciones, fueron los números del número 20 en el partido ante Nacional. Datos y estadística que son fiel reflejo de el ligero declive que viene teniendo Richad Ríos en su club y selección.

Será entonces cuestión de tiempo para descifrar la claridad de la lesión del ‘cafetero’ y que el mismo Benfica se pronuncie al respecto. Así como puede ser una molestia real, también pudo haber sido para prevenir que el dolor fue mayor y la lesión realmente si se consolidara.

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