¡La cuenta hacia los mil goles se atasca! Cristiano falla un penalti y una jugada sin portero con el Al Nassr

Otro portugués, Joao Félix, tuvo que aparecer para salvar un partido irreconocible de CR7

Cristiano se lamenta tras sus fallas. | Reuters

Cristiano Ronaldo vivió una tarde para el olvido durante la victoria del Al Nassr por 1-0 sobre Neom, correspondiente a la jornada 10 de la Saudi Pro League 2026-27. El delantero portugués desperdició dos oportunidades claras de anotación, una desde el punto penal y otra frente a la portería completamente desprotegida, en un encuentro que terminó por resolver su compatriota Joao Félix.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa su búsqueda de los mil goles como futbolista profesional, pero esta vez dejó escapar dos oportunidades para aumentar su registro de 981 anotaciones. El encuentro disputado este martes 20 de octubre en el Al-Awwal Park tuvo al atacante como protagonista por sus errores frente al arco, aunque su equipo consiguió los tres puntos gracias a un gol de Joao Félix durante la segunda mitad.

Cristiano Ronaldo falla un penal y después desperdicia un gol sin portero ante Neom

😮 ¡NO PUEDE SER! 💆‍♂️ Cristiano Ronaldo ha fallado el penal, le metió demasiada potencia y nada de colocación. ¿QUÉ PASÓ CON CR7? #SPLEnFOX 🇸🇦 https://t.co/1xoGdprUPo — FOX (@somos_FOX) October 20, 2026

La primera oportunidad llegó durante el tiempo agregado de la primera mitad. Al minuto 45+6, Joao Félix recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló un penal a favor del Al Nassr. Cristiano Ronaldo tomó el balón y se preparó para ejecutar el disparo con su pierna derecha, cuando el marcador todavía se encontraba empatado sin anotaciones.

Sin embargo, el portugués no consiguió colocar su remate entre los tres postes. Ronaldo cruzó demasiado su disparo y mandó el balón por un costado de la portería defendida por Marcin Bulka, por lo que dejó escapar la oportunidad de adelantar al conjunto local antes del descanso.

La situación se repitió apenas comenzó la parte complementaria, aunque en condiciones todavía más favorables para el delantero. Al minuto 48, Sadio Mané conectó de cabeza un balón que atravesó el área y quedó prácticamente servido para Cristiano Ronaldo, quien apareció frente a la portería sin la oposición del guardameta.

El delantero solamente necesitaba empujar el esférico hacia el fondo de las redes, pero su remate terminó por encima del travesaño, en una de las jugadas más llamativas del partido. Ronaldo lamentó la oportunidad desperdiciada, mientras sus compañeros intentaban encontrar una alternativa para romper el empate.

🔥 ¡OTRA VEZ CR7! Hoy no anda Cristiano Ronaldo y volvió a fallar una jugada muy clara de gol. 😮 ¿Qué le pasa al Bicho? #SPLEnFOX 📺 https://t.co/12yoHloXaP — FOX (@somos_FOX) October 20, 2026

¿Cuántos penales ha fallado Cristiano Ronaldo en toda su carrera?

El error frente a Neom incrementó el registro de penales fallados por Cristiano Ronaldo durante su trayectoria profesional. Con el disparo desperdiciado este martes 20 de octubre, el portugués llegó a 37 penales errados entre sus participaciones con clubes y la selección de Portugal, de acuerdo con las cifras publicadas por 365Scores.

MÁS INFORMACIÓN: Julián Quiñones anota un penal a lo Panenka y Al Qadisiya es líder de la liga saudí

Antes del encuentro, la base de datos de Transfermarkt registraba 36 ejecuciones fallidas. La más reciente correspondía a un partido del Al Nassr contra Al Fayha, disputado el 28 de febrero de 2026. La falla ante Neom se convirtió, por lo tanto, en la primera del atacante durante la temporada 2026-27.

De los 37 penales que ha fallado en su carrera, cinco ocurrieron desde su llegada al Al Nassr en enero de 2023. Cuatro de ellos corresponden a partidos de la liga saudí, mientras que el restante se presentó en la Copa del Rey de Campeones contra Al Taawoun.

A pesar de estos errores, Ronaldo mantiene un amplio registro de anotaciones desde los once pasos. La cifra de 37 penales fallados refleja también el número de responsabilidades que ha asumido como ejecutor principal a lo largo de sus etapas con Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la selección portuguesa.

JoAo Félix salva al Al Nassr y Cristiano Ronaldo sigue a 19 goles de los mil

Cuando el partido permanecía empatado y Al Nassr no lograba aprovechar sus oportunidades, JoAo Félix apareció al minuto 61 para marcar el único gol del encuentro. El futbolista portugués recibió un pase de Ângelo desde el sector derecho y sacó un disparo desde las inmediaciones del área, que terminó en la portería de Neom.

El conjunto visitante intentó responder y tuvo oportunidades para conseguir la igualdad. Alexandre Lacazette estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza que se estrelló en el poste, pero Al Nassr conservó su ventaja para asegurar una nueva victoria en el campeonato saudí.

Con este resultado, Al Nassr llegó a 22 puntos y se ubicó en la tercera posición de la Saudi Pro League, mientras que Neom se mantuvo en el sexto lugar con 16 unidades. El equipo de Riad continúa en la pelea por el liderato, a pesar de las oportunidades desaprovechadas por su principal goleador.

Cristiano Ronaldo, por su parte, permanece con 981 goles oficiales en su carrera y necesita 19 más para alcanzar la histórica cifra de mil anotaciones. El portugués terminó sin marcar ante Neom en un partido que pudo acercarlo a su objetivo, pero en el que dos errores frente a la portería terminaron por convertirse en las imágenes más comentadas del encuentro.