Obed Vargas debuta en Champions y se suma a los mexicanos que han disputado la máxima competición europea

El mediocampista ingresó al minuto 78, después de casi cinco meses sin actividad con los colchoneros, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo

Obed Vargas cumple su sueño de jugar Champions | Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

La espera terminó para Obed Vargas, quien disputó sus primeros minutos en la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano ingresó en la recta final del empate 1-1 frente al Stuttgart, disputado este martes 20 de octubre en la MHPArena, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la temporada 2026-27.

El futbolista mexicano entró al terreno de juego al minuto 78 en sustitución de Julián Álvarez, cuando el conjunto dirigido por Diego Simeone intentaba conservar la igualdad pese a encontrarse en inferioridad numérica. Con esta participación, Vargas también puso fin a un periodo de casi cinco meses sin actividad oficial con el primer equipo rojiblanco.

La oportunidad llegó en un momento de exigencia para el Atlético. Simeone decidió modificar su planteamiento tras la expulsión de Morten Hjulmand y, además del ingreso de Vargas, envió al campo a Robin Le Normand en lugar de Pablo Barrios. El mexicano se incorporó al mediocampo como parte de un esquema 5-3-1, con Ademola Lookman como referencia ofensiva durante los últimos minutos.

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Atlético de Madrid rescata un punto ante Stuttgart y Julián Álvarez termina con su sequía goleadora

El encuentro comenzó con el Stuttgart instalado en campo contrario y una presión que dificultó la salida del Atlético. Jan Oblak tuvo que intervenir desde los primeros minutos ante los intentos de Bilal El Khannouss y Angelo Stiller, mientras los visitantes encontraban problemas para mantener la posesión y acercarse al área alemana.

El dominio del Stuttgart se reflejó en el marcador al minuto 36, cuando Jamie Leweling aprovechó una recuperación de balón tras un error de Marc Pubill. El atacante recortó hacia el centro y sacó un disparo de zurda desde fuera del área que se desvió en Hjulmand antes de terminar en la portería de Oblak.

Después del descanso, el Atlético encontró la respuesta que necesitaba. Apenas al minuto 47, Julián Álvarez apareció dentro del área para definir de primera intención con la pierna izquierda, tras recibir un servicio raso de Ademola Lookman desde el costado izquierdo. La anotación devolvió la igualdad y modificó el desarrollo del encuentro.

El tanto también tuvo un significado individual para el delantero argentino. Álvarez volvió a marcar en un partido oficial con el Atlético después de 174 días, pues su anterior anotación se había registrado el 29 de abril de 2026 frente al Arsenal, también en la Champions League. De esta manera, terminó con la espera más larga, medida en días, de su etapa rojiblanca y consiguió su primer gol de la temporada 2026-27.

El Atlético atravesaba su mejor momento cuando llegó otra acción que condicionó el partido. Al minuto 61, Pablo Barrios estuvo cerca de completar la remontada, pero el portero Dennis Seimen rechazó su disparo. Tres minutos después, Hjulmand recibió la tarjeta roja directa por una entrada sobre Angelo Stiller, situación que obligó a Simeone a reorganizar su equipo.

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Con un hombre menos, los rojiblancos retrocedieron posiciones y buscaron proteger el empate. Fue en ese escenario donde Vargas recibió sus primeros minutos europeos. El Stuttgart mantuvo la presión, mientras Jeff Chabot estuvo cerca de marcar de cabeza y Dženan Pejčinović dispuso de una última oportunidad durante el tiempo agregado, pero ninguna de esas acciones modificó el resultado.

El silbatazo final confirmó el empate 1-1 y el debut de Obed Vargas en la Champions League. Aunque el Atlético no consiguió llevarse los tres puntos de Alemania, el encuentro representó un avance en la trayectoria del mediocampista mexicano, quien volvió a tener participación bajo las órdenes de Diego Simeone y se incorporó a la lista de futbolistas nacionales que han disputado la competición.

¿Quiénes son los 31 mexicanos que han jugado la Champions League?

Con su aparición frente al Stuttgart, Obed Vargas se convirtió en el mexicano número 31 en disputar la UEFA Champions League, de acuerdo con el recuento histórico que hasta septiembre de 2026 contemplaba 30 futbolistas. El antecedente inmediato fue Álvaro Fidalgo, quien debutó con el Real Betis el pasado 8 de septiembre ante el Lille, cuando ingresó al minuto 61 en sustitución de Isco.

La relación incluye a futbolistas de distintas generaciones, encabezados en número de partidos por Héctor Herrera, con 52 encuentros; Javier ‘Chicharito’ Hernández, con 46, y Rafael Márquez, con 45, según los registros de Transfermarkt proporcionados para este recuento. A ellos se suma ahora Vargas, quien comenzó su camino en la competición europea con la camiseta del Atlético de Madrid.