Flick defiende a Lamine Yamal antes de la Champions: “Puede equivocarse, yo lo protegeré”

El técnico del Barcelona respaldó al joven atacante tras su reacción reciente y destacó la importancia de acompañar su crecimiento antes del duelo ante el Atlético

Flick muestra su apoyo a Lamine Yamal | Gongora/NurPhoto vía AFP

El FC Barcelona se alista para enfrentar de nuevo al Atlético de Madrid ahora en los cuartos de final de la Champions League, en un duelo que llega marcado por lo ocurrido el fin de semana en LaLiga. Más allá del triunfo blaugrana por 2-1 que dejó a los de Hansi Flick más asentados en el liderato, la atención se centró en la reacción de Lamine Yamal, quien abandonó el campo visiblemente molesto.

El joven atacante no se unió a la celebración del gol decisivo de Robert Lewandowski. Mientras sus compañeros festejaban, Yamal se dirigió directamente hacia la banda con gestos de frustración. Las imágenes mostraron al jugador alejado del grupo, incluso camino al vestuario, lo que generó cuestionamientos sobre su reacción.

La situación tomó mayor relevancia en la previa del compromiso europeo, donde Hansi Flick fue cuestionado al respecto. El técnico del Barcelona evitó polemizar y optó por explicar el momento desde la perspectiva del crecimiento del futbolista.

“Es un jugador fantástico y tenemos que entender que tiene 18 años. Puede cometer errores, como todo el mundo, pero yo siempre lo protegeré. A veces está enfadado cuando le cambio, por alguna situación del partido. Puede estar frustrado. Es emocional y eso está bien”, afirmó.

Flick también abordó el contexto que rodea al jugador, quien recibió insultos durante el partido en el Metropolitano. El técnico dejó claro que no existe motivo para hablar de sanciones y pidió mantener el enfoque en el proceso de crecimiento del futbolista dentro del equipo. Sobre el futuro de Yamal, el entrenador reafirmó su postura: “Va por el buen camino y puede ser uno de los mejores en el futuro”, añadió.

Barcelona no se confía del resultado del fin de semana

De cara al partido de este miércoles ante el Atlético, el técnico blaugrana señaló que confía en que el desgaste de los encuentros recientes no afecte al equipo. Destacó que el objetivo es competir tanto en LaLiga como en la Champions League, un torneo que exige un nivel distinto, por lo que evitó confiarse tras el resultado reciente ante los Colchoneros.

“Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios. Lo vimos en el primer gol, no ejercimos presión al balón. Ahora estamos hablando de la Champions, es una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar”.

“La Champions es una competición diferente. Vamos a jugar contra un rival muy duro, con jugadores fantásticos. Podemos llegar a la siguiente etapa, dar un paso más, que es lo que queremos”, concluyó.

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