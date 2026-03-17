Hansi Flick ya perfila su retiro: “El Barcelona será mi último club”

Hansi Flick habló con los medios de comunicación previo a la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Newcastle

Hansi Flick da el primer paso rumbo hacia su retiro | Reuters

Hansi Flick acaba de soltar una auténtica bomba: si no ocurre nada fuera de lo común, el Barcelona será el último club de su carrera como entrenador. En la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle, el técnico alemán compareció ante los medios de comunicación tras un fin de semana agitado en territorio catalán, marcado por la victoria de Joan Laporta en las elecciones presidenciales del club. El resultado en las urnas abre la puerta a retomar las conversaciones sobre una posible renovación del estratega de 61 años.

El entrenador germano había decidido aplazar cualquier negociación hasta que se resolviera el proceso electoral en la institución. Una vez confirmada la continuidad de Joan Laporta, la prensa no tardó en cuestionarlo sobre si está listo para firmar un nuevo contrato con el conjunto azulgrana. Aunque Hansi Flick señaló que primero necesita discutirlo con su familia, dejó claro que su objetivo a corto plazo está claro.

“No es el momento adecuado, tenemos un partido muy importante. Tengo que hablar con mi familia, tenemos tiempo para hablarlo, pero ahora no es el momento. Está claro que me gusta mucho trabajar aquí. Tengo el apoyo de todo el mundo pero esto es fútbol, yo siempre intento darlo todo para dar el máximo nivel, pero ya veremos. No pienso en irme a otra parte, el Barça será mi último club“, declaró el actual técnico del Barcelona frente a los medios de comunicación.

De acuerdo con el diario Sport, Hansi Flick y su agente, Pini Zahavi, ya habrían sostenido una primera reunión para comenzar a definir algunos detalles relacionados con una posible renovación con el Barcelona. Este primer acercamiento marca un paso importante en las negociaciones, que podrían tomar mayor forma en los próximos días. Horas más tarde, Joan Laporta reforzó esta posibilidad al declarar en Catalunya Ràdio que tiene toda la intención de renovar al técnico alemán tras haber conseguido su reelección como presidente del club.

Por su parte, el propio Hansi Flick confirmó que Joan Laporta visitó al equipo durante la última sesión de entrenamiento previa al enfrentamiento ante el Newcastle. La presencia del presidente se dio en el contexto de su reciente victoria electoral, en la que obtuvo poco más del 68 por ciento de los votos. Este gesto también fue interpretado como una señal de respaldo al proyecto deportivo encabezado por el entrenador alemán.

“Es importante tener una buena estructura y estabilidad en el club. Ahora estamos en un momento importante, todo el mundo está contento que haya venido a hablar con nosotros”, sentenció.

Hace algunas semanas, Hansi Flick dejó claro que su continuidad en el Barcelona estaba directamente condicionada al resultado de las elecciones presidenciales del club, y subrayó que cualquier negociación sobre su renovación debía esperar hasta conocer si Joan Laporta seguiría al frente del proyecto. Aunque el técnico alemán, con contrato hasta junio de 2027, evitó confirmar reuniones formales para extender su vínculo, sí reconoció que la figura del presidente resulta determinante en su decisión, destacó la confianza existente y el entorno positivo de trabajo junto a Deco y el resto del staff.

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