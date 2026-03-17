Manchester City, frente al desafío que nadie ha logrado ante el Real Madrid en Champions

El equipo de Pep Guardiola busca una remontada histórica ante un Real Madrid que nunca fue eliminado tras ganar la ida por tres goles

El City contra la historia del Real Madrid en Champions | Reuters

El Manchester City afronta uno de los retos más complejos de esta edición de la UEFA Champions League. El equipo de Pep Guardiola llega al partido de vuelta de octavos de final frente al Real Madrid con una desventaja de 3-0 en el marcador global, un escenario que históricamente ha sido casi definitivo cuando el rival es el conjunto español.

El dato que marca la previa del partido es contundente. El Real Madrid ha ganado 29 veces el partido de ida de una eliminatoria por tres o más goles en competiciones europeas, y en las 28 ocasiones anteriores terminó clasificando a la siguiente ronda. Esa estadística explica el peso histórico del club blanco en este tipo de enfrentamientos.

Para el City, la eliminatoria representa una oportunidad de intentar cambiar esa tendencia. A pesar de la diferencia en el marcador, dentro del vestidor del conjunto inglés el mensaje ha sido claro: el equipo no da la serie por perdida. Desde Guardiola hasta jugadores como Rodri, el discurso apunta a competir hasta el final en el Etihad Stadium.

La tarea, sin embargo, exige una actuación casi perfecta. El City necesitará atacar desde el inicio para buscar goles que reduzcan la diferencia, pero al mismo tiempo deberá evitar que el Real Madrid encuentre espacios para ampliar la ventaja en el global.

El Real Madrid recupera piezas clave para el partido

El panorama del Real Madrid para este partido también presenta novedades importantes. Kylian Mbappé y Jude Bellingham regresan a la convocatoria, dos futbolistas que pueden tener impacto directo en el desarrollo del encuentro.

Mbappé vuelve después de perderse los últimos cinco partidos del equipo debido a molestias en la rodilla izquierda. El delantero francés optó por un tratamiento conservador tras sentir molestias físicas que reaparecieron semanas después, lo que lo obligó a detener su actividad temporalmente.

El regreso del atacante representa una alternativa ofensiva adicional para el conjunto merengue en un partido en el que buscarán administrar la ventaja obtenida en la ida.

Por su parte, Jude Bellingham también vuelve a estar disponible tras más de 35 días fuera por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El mediocampista inglés se reincorporó recientemente a los entrenamientos del equipo y podría tener minutos en el encuentro.

El Real Madrid viajará a Inglaterra con una convocatoria que incluye también a varios jugadores jóvenes del club, quienes han sido considerados ante las lesiones que ha enfrentado la plantilla en las últimas semanas.

Horario y dónde ver el Manchester City vs Real Madrid

El partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid se disputará en el Etihad Stadium, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda de la Champions League.

Estadio: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: TNT Sports y la plataforma de streaming Max

Posibles alineaciones Manchester City vs Real Madrid

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri, Bernardo Silva; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr., Mbappé.

Con una desventaja de tres goles y frente a un rival con historial favorable en eliminatorias, el Manchester City intentará lograr una remontada que hasta ahora nadie ha conseguido contra el Real Madrid cuando el equipo español gana la ida por tres goles. El partido en Mánchester se presenta como uno de los encuentros más relevantes de esta ronda de la Champions League.

Te puede interesar: