Joan Laporta busca reconciliarse con Leo Messi tras ganar la reelección: “Tiene las puertas abiertas del Barcelona”

Joan Laporta recibió poco más del 68 por ciento de los votos en las elecciones por la presidencia del FC Barcelona que se celebraron el fin de semana

Joan Laporta le deja las puertas abiertas a Messi | Reuters

Después de imponerse en las elecciones por la presidencia del FC Barcelona que se celebraron este fin de semana en territorio catalán, Joan Laporta compareció ante los medios, en medio de la euforia por su triunfo. Con poco más del 68 por ciento de los votos, el dirigente recibió un amplio respaldo de los socios; sin embargo, uno de los temas que volvió a aparecer de inmediato fue también uno de los más recurrentes durante su campaña: la salida de Lionel Messi en agosto de 2021. Ante los cuestionamientos, el también empresario reiteró que las puertas del club siempre estarán abiertas para el futbolista argentino.

Con esta nueva victoria en las urnas, Joan Laporta apunta a completar 17 años al frente de la institución blaugrana. Hasta ahora acumula 12 años en el cargo, tras dirigir al club durante siete años en su primera etapa (2003-2010) y cinco más en la segunda (2021-2026). Su nuevo mandato se extenderá por un lustro adicional, con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo con la intención de firmar su legado en la historia del Barcelona.

“Leo estará vinculado al FC Barcelona de la forma que él quiera”, declaró Joan Laporta durante una charla con TV3. “Tiene las puertas abiertas del Barça siempre que él quiera para seguir fortaleciendo y dando grandeza a esta institución que es el FC Barcelona”.

El tema del argentino se convirtió en el centro del debate durante los últimos días de campaña tras las declaraciones de Xavi Hernández para La Vanguardia, donde aseguró que Lionel Messi pudo haber regresado al Barcelona. Según el técnico español, el ‘10’ de la albiceleste dio el visto bueno para salir del PSG en enero de 2023 con destino al conjunto catalán, lo que habría abierto la puerta a un posible retorno que ilusionó a muchos aficionados.

De acuerdo con esta versión, las conversaciones entre las partes avanzaron hasta marzo de ese mismo año. Sin embargo, el presidente del club, Joan Laporta, habría tomado la decisión de echar para atrás la operación, una situación que habría frenado el regreso del astro argentino. Aunque el tema se instaló con fuerza en la conversación pública durante la campaña, aparentemente no tuvo impacto en la reelección, sin embargo aún es uno de los asuntos más comentados alrededor del club.

No es la primera vez que Joan Laporta habla sobre Lionel Messi, futbolista que parece mantener distancia del Barcelona desde su salida en 2021. A pesar de ello, el nombre del argentino continúa presente en el entorno del club y aparece con frecuencia en las declaraciones del presidente.

Joan Laporta iniciará ahora una tercera etapa al frente del Barcelona con el respaldo de los socios. Su candidatura obtuvo 32 mil 934 votos, muy por encima de los 14 mil 384 que consiguió Víctor Font. En total, el 42.34 por ciento de los socios emitió su voto en las urnas.

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