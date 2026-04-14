¡Hugo Ekitike prende alarmas! Sufre dura lesión y deja el campo entre lágrimas ante PSG

El delantero sufrió un alarmante tropiezo y fue sustituido rápidamente, en medio del desconsuelo de sus compañeros y el propio francés.

La lesión de Hugo Ekitike ante el PSG | REUTERS

Dolor y drama en el Liverpool. La escuadra inglesa, en Anfield, tenía el objetivo de no dejar pasar el último bus de la temporada ante el París Saint-Germain por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El 2-0 en contra puso en el ojo del huracán a Arne Slot, blanco de críticas a lo largo de la campaña

Una de las esperanzas de gol fue Hugo Ekitike. El delantero francés fue tenido en cuenta para el once titular de Slot, pero un infortunio frustró su continuidad en el campo. Ojalá fuera ese el único problema para él, pues el Mundial ya está a la vuelta de la esquina.

Desde Francia se encienden las sirenas. A pesar de la extensa nómina con la que cuentan Les Bléus, Ekitike ha formado parte del proceso. Ningún jugador desea perderse la cita orbital, y mucho menos por una lesión. Sin embargo, el panorama no se ve nada alentador para el ariete de 23 años.

La lesión de Ekitike que enciende alarmas rumbo al Mundial 2026

Aproximadamente a la media hora de compromiso, Ekitike se fue raudo en zona ofensiva a localizar un balón de espaldas a la portería. No obstante, previo a controlar el esférico, terminó resbalándose y se desplomó al suelo. La fortuna no le cayó a Ekitike y desde Anfield la preocupación fue gigante.

El escenario fue muy desfavorecedor. Entre lágrimas y una larga asistencia, Ekitike se marchó del campo asistido por el personal médico. Todo indica que, a falta de un parte médico oficial, tendría el tendón de Aquiles comprometido y hay especulaciones de una rotura.

Hugo Ekitike was stretchered off in tears during Liverpool's game vs. PSG.



Damn 💔 pic.twitter.com/nFah2MgLD1 — B/R Football (@brfootball) April 14, 2026

Preocupación no solo para Liverpool, sino para Francia. Cabe anotar que Didier Deschamps le dio protagonismo en la última doble cita de amistosos FIFA. Jugó 65′ contra Brasil y de hecho marcó gol, además de disputar otros 28′ frente a Colombia.

Se está a la espera de información oficial que dé cuenta de la magnitud de su lesión. Malísimas noticias para el delantero de los Reds, quien lleva 17 goles y 6 asistencias en 44 enfrentamientos.

Te puede interesar: