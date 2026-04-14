Posibles alineaciones de Flamengo vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026

El Mengao le apunta a defender su rótulo de campeón y recibe a un Poderoso que pasa por un momento irregular.

Flamengo e Independiente Medellín juegan en el mítico Maracaná.

El mítico Estadio Maracaná recibe este partido por la segunda jornada en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con miras a defender su rótulo de vigente campeón, Flamengo estará recibiendo a Independiente Medellín. El Mengao viene de ganar en su estreno de esta edición, mientras que el Poderoso empató.

Posible alineación de Flamengo para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De La Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá; Gonzalo Plata Bruno Henrique y Jorge Carrascal. D.T.: Leonardo Jardim.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, John Montaño; Francisco Chaverra y rancisco Fydriszewski. D.T.: Alejandro Restrepo.

¿Cómo y dónde ver Flamengo vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores?

La cadena que transmite para la mayoría de países sudamericanos es ESPN, por medio de sus canales en los diferentes cableoperadores. También se podrá ver por medio de la plataforma de streaming de Disney+.

Últimos partidos de Flamengo

12.04.2026 | Fluminense 1-2 Flamengo.

08.04.2026 | Cusco 0-2 Flamengo.

05.04.2026 | Flamengo 3-1 Santos.

02.04.2026 | Bragantino 3-0 Flamengo.

22.03.2026 | Corinthians 1-1 Flamengo.

Últimos partidos de Independiente Medellín

11.04.2026 | Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional.

08.04.2026 | Independiente Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 Independiente Medellín.

30.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 América de Cali.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.

Te puede interesar