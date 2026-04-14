Duilio Davino aclara que no habrá “sparrings” en la selección mexicana para el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, el Tri define su lista final con una postura clara: todos los convocados tendrán lugar en la justa y no habrá jugadores de apoyo

La selección mexicana entra en la recta final rumbo al Mundial 2026 con una decisión clara desde la dirección deportiva: todos los convocados viajarán a la Copa del Mundo. Duilio Davino, directo deportivo de selecciones nacionales, dejó en claro que, a diferencia de otros procesos, no habrá jugadores considerados como apoyo o “sparrings”.

Este martes, en Toluca, donde se anunció el partido amistoso ante Serbia del próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, el directivo explicó que el cuerpo técnico ya trabaja con la idea de definir una lista cerrada, sin espacio para futbolistas que no formen parte del grupo final.

Sin “sparrings”: todos los convocados irán al Mundial

Davino fue directo al explicar que en este proceso no se repetirá la práctica de llevar jugadores extra sin participación en la justa mundialista.

“Los jugadores que van al Mundial no estarán en la Liguilla; no habrá ninguno que se pierda la Liguilla que esté en la lista y que no vaya al Mundial”, señaló directivo.

Con esta postura, el Tri busca claridad desde el inicio de la concentración, evitando incertidumbre en el grupo y garantizando que cada futbolista convocado tenga un rol dentro del proyecto mundialista.

Una preparación enfocada en competir

El director deportivo también destacó el trabajo realizado en la etapa previa, con partidos ante selecciones de alto nivel y condiciones similares a las que enfrentarán en la Copa del Mundo.

“La verdad es que se ha conseguido una gran preparación, con equipos top 10 del mundo, con equipos parecidos a los que vamos a enfrentar, con ciudades como esta que nos favorece mucho por la altura y afición que tienen. Esperamos cerrar muy bien y llegar de la mejor manera”, explicó.

El duelo ante Serbia será el último ensayo antes del inicio del torneo, en un escenario que permitirá al equipo afinar detalles tanto en lo futbolístico como en lo físico.

Así será el proceso de convocatoria

Asimismo, y luego de informar que poco a poco han ido recuperando a jugadores lesionados, mencionó la fecha en la que saldrá la convocatoria de jugadores que juegan en la Liga MX: “En la semana previa a la última jornada de la Liga MX, y después de eso tendrán unos días de descanso los muchachos, e inicia la concentración el 6 de mayo”.

Por la misma línea, el directivo mexicano especificó que se darán dos listas, primero la de los jugadores que militen en el torneo local y después los que se encuentran en el balompié extranjero: “Públicamente, no, primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga, y posteriormente la de los europeos”.

En la recta final del proceso, el cuerpo técnico sigue atento al estado físico de algunos jugadores. Davino confirmó que aún hay evaluaciones en curso, como el caso de Marcel Ruiz.

“Marcel obviamente está intentando poder trabajar, entrenar y jugar con la lesión que tiene. Vamos a ver cómo responde estos días”, indicó.

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