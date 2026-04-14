El Estadio Azteca, territorio prohibido para la MLS

Nashville SC buscará un resultado histórico en el Coloso de Santa Úrsula en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions ante el América

América nunca ha perdido ante equipos MLS en el Estadio Azteca | Imago7

Tras dos años de ausencia, la Concacaf Champions Cup vuelve el Estadio Azteca, cuando el América reciba al Nashville SC este martes 14 de abril, en el partido de vuelta de los cuartos de final. Las Águilas empataron sin goles en la ida y la historia está de su lado en busca del boleto a las semifinales.

Ningún equipo de la MLS ha salido con la victoria del Coloso de Santa Úrsula ante las Águilas. Hay seis antecedentes desde el primer duelo, en 2015 y en cuatro ganó el América ante equipos canadienses.

Cuartos Vuelta 2024: América 5-2 New England Revolution

5-2 New England Revolution Cuartos Vuelta 2021: América 3-1 Portland Timbers

3-1 Portland Timbers Semifinal Ida 2021: América 2-0 Philadelphia Union

2-0 Philadelphia Union Cuartos Ida 2020: América 3-0 Atlanta United

3-0 Atlanta United Semifinal Vuelta 2018: América 1-1 Toronto FC

Cuartos Vuelta 2016: América 3-1 Seattle Sounders

3-1 Seattle Sounders Final Ida 2015: América 1-1 Montreal Impact

Si sumamos el pasado reciente de Cruz Azul en el Estadio Azteca, tampoco hubo victoria de la MLS ante los cementeros en dos duelos, elevando el total a 0 de 8 para la MLS buscando el triunfo en el Coloso de Santa Úrsula:

Cuartos Ida 2022: Cruz Azul 1-0 CF Montreal

1-0 CF Montreal Cuartos Vuelta 2021: Cruz Azul 1-0 Toronto FC

Toronto FC, el equipo de la MLS que eliminó al América en el Azteca

Si bien América y Cruz Azul nunca perdieron en el Azteca, el América tiene un episodio gris en su historia, ya que sí hay una eliminación en el Nido, ante un club canadiense.

El Toronto FC impidió que hubiera Clásico ante Chivas en la final del 2018, al hacer buena su ventaja de la ida para dejar fuera a las Águilas. El 3-1 que trajeron de Canadá nunca estuvo realmente en jaque, ya que el equipo que dirigía Greg Vanney marcó primero en la vuelta y el 1-1 del América llegó hasta el tiempo de compensación.

Toronto FC eliminó al América en el Azteca en 2018 | Imago7¿

¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales de la Concachampions?

El torneo de clubes de la Concacaf, contrario a lo que pasa en la UEFA, tiene como criterio de desempate los goles de visitante, lo que juega en contra del equipo azulcrema de cara a la vuelta, ya que el 0-0 en la ida ayuda al club de la MLS.

El América, ganando en 90 minutos, pasa a la siguiente ronda, sin importar el marcador. Existen otras dos vías para meterse a semifinales. La primera, que el partido termine 0-0 y haya tiempo extra, y si meten goles y ganan en la prórroga, avanzan. Si no hay gol en los 30 minutos adicionales, ganar los penaltis da el pase a la ronda de los cuatro mejores.

Dos resultados eliminan al América: una derrota, por cualquier marcador, en tiempo regular, o un empate con goles, sea en 90 minutos o en el tiempo extra. Eso quiere decir que si el Nashville consigue un 1-1, como hizo ante el Inter Miami en octavos y en su momento consiguieran Montreal y Toronto en el Azteca, el América quedaría fuera.

Los antecedentes entre América y el Nashville SC

Medirse al equipo azulcrema no es algo nuevo para el Nashville. Hay tres antecedentes ante el América y todos terminaron en empate, con victoria en penaltis en dos ocasiones en la Leagues Cup:

Leagues Cup 2022: Nashville 3-3 América (4-2 penaltis)

3-3 América (4-2 penaltis) Leagues Cup 2022: América 2-2 Nashville (5-6 penaltis)

(5-6 penaltis) Cuartos ida Concachampions 2026: Nashville 0-0 América

Te puede interesar: