Arbeloa apela al ADN para la remontada ante el Bayern: “La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles”

El técnico del cuadro merengue habló un día antes de la vuelta de cuartos ante el conjunto bávaro

Arbeloa habla previo a la vuelta ante Bayern | HILDENBRAND / AFP

El Real Madrid se prepara para una noche decisiva en la Champions League con la convicción de que la eliminatoria sigue abierta. A unas horas de enfrentar al Bayern Múnich en el Allianz Arena, Álvaro Arbeloa compareció ante los medios y dejó claro que su equipo viaja con la intención de competir y buscar el pase a semifinales.

El técnico madridista transmitió seguridad en la previa del encuentro, destacando la mentalidad del grupo. “Estamos con muchas ganas. Convencidos de que podemos hacerlo, de lo que traemos con nosotros y estamos preparados para un gran partido”, aseguró, confiando en la respuesta de sus jugadores en un escenario exigente.

Sobre la posibilidad de remontar, Arbeloa no dudó en respaldar la identidad del club. “Si hay un equipo que crea en la remontada, somos nosotros”, afirmó, recordando que el equipo contará con futbolistas que no estuvieron disponibles en la ida, lo que podría marcar diferencia en el desarrollo del partido.

Una de las incógnitas gira en torno a la ausencia de Aurélien Tchouaméni, aunque el entrenador evitó revelar quién ocupará su lugar. Aun así, dejó entrever que tiene alternativas claras dentro del plantel. “Tenemos muchas opciones y jugadores que pueden jugar ahí. Estoy muy tranquilo. Sé el once que sacaré mañana”, comentó, destacando nombres como Camavinga y Valverde como posibles soluciones.

En cuanto al rival, Arbeloa evitó caer en etiquetas sobre el partido, pese al peso histórico de ambos clubes. “Son dos clubes con mucha historia, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y en lo que podemos controlar”, explicó, priorizando el enfoque interno por encima del contexto externo.

El entrenador también rechazó la idea de que su equipo necesite una actuación fuera de lo común para avanzar. “No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiera sido ninguna locura”, señaló, resaltando que el rendimiento del equipo en la ida fue competitivo y que el resultado pudo haber sido distinto.

El desafío de remontar como visitante no intimida al conjunto blanco. Arbeloa lo asumió como parte del ADN del club. “La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacerla más grande”, expresó, apelando a la tradición del equipo en este tipo de escenarios.

Finalmente, el técnico subrayó el peso de la historia y la confianza que rodea al equipo. “No sé cuántos equipos pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree”, concluyó, dejando claro que el Real Madrid saldrá al Allianz con la convicción de escribir otro capítulo en su historia europea.

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