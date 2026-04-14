Cruz Azul, por una épica remontada en la Concachampions para unir al LAFC en su lista de víctimas

La Máquina necesita marcar al menos cuatro goles para sobreponerse al 3-0 sufrido en la ida en Estados Unidos

Cruz Azul se prepara para enfrentar al LAFC en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto celeste llega con una desventaja de 3-0 en el marcador global, por lo que necesita una remontada para mantenerse con vida en el torneo.

El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, donde los de La Noria intentarán revertir la serie ante el equipo de la MLS. El objetivo es sumar al LAFC a una lista de rivales a los que ya ha remontado en distintas competencias, con antecedentes que se han presentado en momentos clave.

Cruz Azul y el gran regreso ante Cerro Porteño en la Libertadores

En la Copa Libertadores 2001, los Cementeros enfrentaron a Cerro Porteño de Paraguay en los octavos de final. El equipo mexicano cayó 2-1 en la ida en el Estadio General Pablo Rojas, lo que lo obligó a buscar el resultado en casa.

En la vuelta, los capitalinos empataron al minuto 3′, pero al 8’ recibieron otro gol que complicó la eliminatoria. Antes de la media hora, respondieron con anotaciones al 29’ y 32’ para sellar el global 4-3, resultado que les dio el pase a la siguiente ronda.

La Máquina viene de atrás para eliminar a los Rayos

En el torneo Invierno 2001 de la Liga MX, los azules se midieron a Necaxa en la Liguilla. El partido de ida terminó con derrota de 2-0 en el Estadio Azteca, lo que dejaba la serie cuesta arriba. Para la vuelta en el Estadio Azul, La Máquina logró revertir el marcador. El equipo se impuso 4-0 para darle la vuelta al global y avanzar a la antesala de la final, en otro episodio registrado en ese mismo año.

Gran regreso de Cruz Azul y bronca con Jaguares de Chiapas

En el Clausura 2008, el conjunto celeste enfrentó a Jaguares de Chiapas en los cuartos de final. La ida terminó con derrota tras un gol al minuto 85‘ de Itamar Batista, lo que obligó a los capitalinos a reaccionar en el segundo encuentro.

En la vuelta, el rival amplió la ventaja al 48’, lo que colocó el global en contra. Los de La Noria respondieron con un gol de Pablo Zeballos al 71’ y otro de Miguel Sabah al 73’ para empatar la serie, en un cierre que derivó en incidentes en el campo y el pase a semifinales gracias a la mejor posición en la tabla, tras igualar en el global 2-2. Dicho encuentro es recordado por la bronca que se desató en los instantes finales que obligó el silbatazo final.

Impresionante remontada de La Máquina ante Real Salt Lake

En la Concachampions 2010, los Cementeros enfrentaron a Real Salt Lake en fase de grupos. El equipo se adelantó en el marcador en los primeros minutos, pero se vio abajo 3-1 en el inicio del segundo tiempo, en un partido marcado por condiciones de lluvia.

En los minutos finales, los capitalinos lograron igualar el partido al 88’ a tres goles con un tanto de ‘taquito’ de Javier ‘Chuletita’ Orozco, pero el rival volvió a ponerse al frente de inmediato. El Chuletita, redondeó su noche mágica con su cuarto gol al 90′, poniendo el 4-4 en el marcador y en el tiempo agregado, al 90+2, Christian Gimenez marcó el 5-4 definitivo, resultado que cerró uno de los encuentros más recordados del club.

Cruz Azul logra la voltereta ante Toluca en su camino al décimo título

En los cuartos de final del Guardianes 2021, los azules se enfrentaron a Toluca. La ida en el Estadio Nemesio Diez terminó 2-1 a favor de los locales, lo que obligó a buscar el resultado en casa.

En la vuelta, La Máquina empató la serie al minuto 11′, pero volvió a estar en desventaja al 14’. En la recta final, Jonathan Rodríguez igualó el global y Santiago Giménez marcó el 4-3 que evitó el alargue, resultado que formó parte del camino hacia el título.

Cruz Azul ya sabe remontar un 3-0, al menos en Liga MX

En el Apertura 2024, los de La Noria enfrentaron a Tijuana tras terminar como líderes del torneo. El partido de ida concluyó con derrota de 3-0 en el Estadio Caliente, lo que representaba una desventaja amplia.

En la vuelta en el Estadio Azul, el equipo marcó el primer gol al 44’ por conducto de Ignacio Rivero. Giorgos Giakoumakis anotó al 54’ y Ángel Sepúlveda al 74’ para igualar el global 3-3, resultado que le dio el pase por su posición en la tabla, lo que desató la locura en el inmueble.

Con estos antecedentes, el conjunto capitalino afronta el duelo ante LAFC con la posibilidad de repetir un escenario que ha vivido en varias ocasiones. El equipo necesita una diferencia de al menos tres goles para mantenerse en la competencia, algo que Nicolás Larcamón confía en conseguir para tener una noche magnífica, en un partido que definirá su continuidad en la Concachampions 2026.

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