Sorpresas en el clásico: posibles formaciones de Municipal vs Comunicaciones

El once titular de Figueroa presentaría a Vuletich de arranque.

Municipal, favorito a ganar el clásico 335. (Rojos X | Comunic. X)

Este miércoles 15 de abril se juega una nueva edición del gran clásico de Guatemala, entre Comunicaciones y Municipal. Los dos clubes más grandes del país se baten a duelo en el estadio El Trébol en partido válido por la jornada 20 del Torneo Clausura, en un partido que definirá como clasificado a los cuartos de final del certamen a quien resulte ganador, entre otros atractivos.

El equipo local llega en calidad de líder al cotejo trascendental. Suma 32 unidades y comparte la cima de la tabla con Deportivo Mixco, a quien supera por diferencia de gol. En tanto, los de Municipal llegan 6° con 29 unidades, y vienen de perder ante un gran rival como Antigua, por lo que tienen por delante la gran oportunidad de levantar ni más ni menos que ante el clásico rival.

Respecto de Comunicaciones, la gran novedad en el once inicial sería el ingreso en la delantera de Agustín Vuletich. El delantero argentino de 35 años que se incorporó al plantel hace 15 días, y debutó en la jornada pasada contra Aurora, ante quien convirtió el gol de la victoria. Mientras que por el lado de Municipal el entrenador podría repetir la mayor cantidad de titulares que jugaron con Antigua.

Municipal tiene 29 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo viene de perder 1-0 ante Antigua GFC como visitante y atraviesa un tramo muy irregular del torneo. Por su parte, Comunicaciones es líder con 32 puntos, con registro de diez victorias, dos empates y siete derrotas, además de una mejor diferencia de gol que Mixco, que también suma 32 unidades.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Comunicaciones hoy

Ni Municipal ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Marco Antonio Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Erik López. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco; John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Erik López. : Mario Acevedo. Comunicaciones: Fredy Pérez; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras, Emerson Raymundo; Stheven Robles, Karel Espino, Andersson Ortíz, Dairon Reyes; Janpol Morales y Agustín Vuletich. DT: Fantasma Figueroa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Comunicaciones de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones está programado para el miércoles 15 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

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