Día del Portero: ¿Por qué se celebra el 14 de abril y quiénes son los arqueros mexicanos más destacados?

Cada 14 de abril se celebra el Día Internacional del Portero y la Portera, una fecha que recuerda la labor de uno de los puestos más exigentes en el fútbol

Guillermo Ochoa, portero de la selección mexicana | Reuters

Cada 14 de abril se celebra el Día Internacional del Portero, una fecha que con el paso del tiempo ha cobrado mayor relevancia al reconocer la importancia de una de las posiciones más exigentes y, a la vez, menos valoradas dentro del fútbol. Aunque muchas veces los reflectores se centran en los delanteros y jugadores de campo, la labor del guardameta resulta fundamental para el desarrollo de cualquier partido, al ser el último bastión defensivo y, en múltiples ocasiones, el responsable de cambiar el rumbo de un encuentro.

Referentes históricos como Lev Yashin, Iker Casillas o Gianluigi Buffon elevaron el prestigio de la posición al demostrar que la técnica, los reflejos y la fortaleza mental pueden ser tan decisivos como cualquier gol. En Claro Sports te contamos un poco del origen de esta celebración y aprovechamos el momento para recordar a los mejores arqueros en la historia del fútbol mexicano.

¿Por qué se celebra el 14 de abril el Día Internacional del Portero y cuál es su origen?

El Día Internacional del Portero, celebrado cada 14 de abril, es una fecha dedicada a reconocer a los guardianes del arco, protagonistas de una de las posiciones más exigentes y determinantes del fútbol. Su origen se vincula directamente con Miguel Calero, histórico arquero colombiano cuyo legado trascendió fronteras, en especial por su etapa con el Club Pachuca. Tras su fallecimiento en 2012, la comunidad futbolística impulsó la instauración de esta efeméride en 2013 y eligió el 14 de abril en honor a su nacimiento. Desde entonces, la fecha se consolidó como un homenaje global que resalta su figura y el papel fundamental de todos los porteros en la historia del deporte.

Más allá del tributo, la jornada también pone en perspectiva la complejidad del rol: el portero es el último bastión defensivo y, al mismo tiempo, un líder que organiza, anticipa y sostiene al equipo en los momentos críticos. En la actualidad, clubes, entrenadores y aficionados aprovechan esta fecha para realizar actividades, compartir reconocimientos y reforzar la identidad de un puesto que, por su naturaleza solitaria y determinante, ocupa un lugar único dentro del fútbol mundial.

Día del Portero: ¿Cuáles son los arqueros mexicanos que ya son leyenda?

Antonio Carbajal

Antonio Carbajal, conocido como ‘La Tota’, es una figura fundacional en la historia del fútbol mexicano. Su debut mundialista en Brasil 1950, en el mítico Maracaná, marcó el inicio de una trayectoria irrepetible que lo llevaría a convertirse en el primer futbolista en disputar cinco Copas del Mundo. Su consistencia bajo los tres palos lo colocó en la élite internacional, al grado de despertar el interés del Real Madrid. Sin embargo, su fidelidad al futbol mexicano lo mantuvo en el Club León hasta su retiro tras el Mundial de 1966, consolidando un legado que aún hoy se mantiene como referencia.

Jorge Campos

Jorge Campos, leyenda del fútbol mexicana | Imago7

Jorge Campos rompió todos los moldes tradicionales del portero. Originario de Acapulco, el carismático ‘Brody’ inició su carrera como delantero con Pumas antes de reinventarse como arquero, rol en el que alcanzó notoriedad internacional. Su agilidad, reflejos y estilo poco ortodoxo lo distinguieron en una época en la que también destacó por su capacidad goleadora, una rareza para su posición. Campeón con la UNAM a inicios de los noventa, su carrera se extendió hasta 2004, participando en tres Copas del Mundo y dejando una huella imborrable tanto por su rendimiento como por su carisma.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa busca su último Mundial en 2026 | Imago7

Guillermo Ochoa ha sido durante años sinónimo de seguridad en la portería de la selección mexicana. Surgido del América, donde rápidamente se consolidó como figura, su salto al fútbol europeo en 2011 marcó un hito para los guardametas nacionales. Su paso por ligas competitivas como la francesa, española y belga fortaleció su perfil internacional. Dueño de reflejos excepcionales y actuaciones memorables en Copas del Mundo, Ochoa ha sabido mantenerse vigente en la élite, combinando experiencia y liderazgo.

Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez, referente de Chivas y el Tricolor | Imago7

Oswaldo Sánchez construyó su carrera sobre la base de la regularidad y la confianza. Formado en Atlas, su trayectoria lo llevó a defender los colores de América y, posteriormente, de Guadalajara, donde alcanzó el estatus de ídolo. La afición lo bautizó como ‘San Oswaldo’ gracias a sus intervenciones decisivas, especialmente en el título del Apertura 2006. Más tarde, en Santos Laguna, reafirmó su legado al sumar campeonatos y convertirse en uno de los jugadores con más partidos en la Primera División mexicana.

Pablo Larios

La muerte de Pablo Larios dejó un hueco en México | Imago7

Pablo Larios, recordado como el ‘Portero de la Selva’, destacó por su valentía y estilo adelantado a su tiempo. Formado en Zacatepec, su capacidad para salir del área y participar activamente en el juego lo convirtió en un referente para futuras generaciones. Vivió momentos destacados con Cruz Azul y Puebla, club con el que alcanzó el campeonato a finales de los años ochenta. Su actuación en el Mundial de México 1986 fue clave para que la selección nacional alcanzara los cuartos de final, consolidando su nombre entre los grandes arqueros del país.

Ignacio Calderón

Ignacio Calderón entró al Salón de la Fama | Imago7

Ignacio Calderón, apodado ‘El Cuate’, fue un portero que combinó técnica y elegancia en cada intervención. Surgido de las Chivas en la década de los sesenta, su estilo sobrio lo convirtió en un referente en su posición. Representó a México en los mundiales de 1966 y 1970, este último marcado por la polémica tras la eliminación ante Italia. A pesar de ello, su trayectoria se mantuvo sólida, cerrando su carrera tras un paso por la Universidad de Guadalajara y Atlas.

Óscar Pérez

Óscar ‘Conejo’ Pérez sigue involucrado en el fútbol | Imago7

Óscar Pérez, conocido como ‘El Conejo’, construyó una de las carreras más longevas del fútbol mexicano. Debutó con Cruz Azul en los años noventa y rápidamente destacó por su explosividad y reflejos, cualidades que le dieron identidad bajo el arco. Tras una extensa etapa con la Máquina, continuó su carrera en distintos clubes, siendo Pachuca el escenario de su última gran etapa, donde añadió títulos a su palmarés. Su disciplina y vigencia lo llevaron a competir al más alto nivel durante más de dos décadas.

Antonio Mota

Antonio Mota, conocido como ‘El Piolín’, fue un arquero clave en la historia del desaparecido Club Deportivo Oro. Su estatura no fue impedimento para convertirse en pieza fundamental en la conquista del campeonato de 1962, en una campaña memorable en la que superaron a las dominantes Chivas. Su carrera estuvo marcada por la competencia directa con Antonio Carbajal en la selección nacional, lo que limitó sus oportunidades internacionales. Se retiró en 1971, dejando un legado ligado también a la lucha por los derechos de los futbolistas.

Jaime Gómez

Jaime Gómez, mejor conocido como ‘El Tubo’, es recordado como uno de los símbolos del histórico ‘Campeonísimo’ de Chivas. Desde su debut en 1950, se consolidó como un guardameta confiable y comprometido, formando parte de una de las épocas más exitosas del club rojiblanco. Aunque integró la selección nacional en dos Copas del Mundo, la competencia con Antonio Carbajal le impidió tener minutos en el torneo. Aun así, su legado permanece como parte esencial de una generación dorada.

José de Jesús Corona

Jesús Corona se retiró del fútbol profesional | Imago7

José de Jesús Corona, apodado ‘Chuy’, fue un portero de contrastes, combinando talento indiscutible con un carácter fuerte. Formado en Atlas, su evolución lo llevó a consolidarse en Cruz Azul, donde asumió el liderazgo del equipo y sumó títulos importantes. Campeón olímpico en Londres 2012, su carrera internacional estuvo marcada tanto por grandes actuaciones como por episodios de indisciplina. A pesar de ello, su calidad bajo los tres palos lo mantiene como uno de los referentes de su generación.

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