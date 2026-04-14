Pachuca y la eliminación azulcrema en Concachampions; la última aparición del América en el Azteca

Amargo recuerdo de las Águilas la última vez que el torneo regional pisó el Coloso de Santa Úrsula. Un empate que costó una final

Fidalgo no pudo ser factor en la ida en el Coloso de Santa Úrsula | Imago7

El Estadio Azteca fue testigo en el 2024, de una noche que marcó un antes y un después en el proceso de André Jardine con el Club América. A menos de un día de su enfrentamiento en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, recordamos lo que fue la última vez que el torneo regional se estacionó en el Coloso de Santa Úrsula. Un partido en el que las Águilas pudieron hacer más y que el resultado le terminó costando el pase a una final.

En la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup de aquel año, las azulcremas no lograron sostener la ventaja y empataron 1-1 ante Pachuca, en lo que terminó siendo su último partido internacional en el inmueble de la Calzada de Tlalpan dentro de ese torneo.

El equipo azulcrema tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa con el gol de Alejandro Zendejas, quien adelantó a los locales y generó la ilusión de encaminar la serie. Sin embargo, antes del descanso, Andrés Micolta igualó el marcador al minuto 40, cambiando por completo el rumbo del encuentro y dejando al América sin la ventaja en casa.

Para la segunda mitad, el conjunto de Jardine no consiguió imponer condiciones. A pesar de tener mayor posesión en algunos lapsos, el equipo no logró generar el impacto necesario en el área rival, por lo que el empate obligó a las Águilas a buscar el triunfo en la vuelta en el Estadio Hidalgo, donde la presión aumentó considerablemente.

En el duelo definitivo, Pachuca volvió a imponer condiciones y derrotó 2-1 al América, sellando el 3-2 global y eliminando al máximo ganador del certamen . El conjunto hidalguense aprovechó momentos clave del partido, incluyendo una jugada tras un rebote que permitió a Emilio Rodríguez abrir el marcador, así como un contragolpe que terminó en el segundo tanto, de parte de Nelson Deossa, dejando contra las cuerdas al equipo capitalino.

América reaccionó con un gol de Henry Martín tras un centro de Zendejas al 23’, pero no fue suficiente para revertir la eliminatoria. Incluso, en la recta final del encuentro, la expulsión de Israel Reyes complicó aún más el panorama, obligando al equipo a buscar un empate con inferioridad numérica mientras Pachuca administraba el resultado con orden y frescura física.

Deossa festeja el segundo tanto, una losa muy pesada para los de Coapa | Imago7

La eliminación también tuvo un impacto directo en las finanzas del club. América dejó escapar un premio cercano a los cinco millones de dólares por conquistar la Concachampions, además de la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes, donde solo por participar habría asegurado ingresos estimados entre 25 y 30 millones de dólares. En conjunto, el golpe económico superó los 500 millones de pesos, una cifra que reflejó la magnitud de la oportunidad perdida tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Ahora, el torneo regional más importante a nivel de clubes regresa al recinto mundialista, y el América vuelve a presentarse con la necesidad de obtener la victoria, ahora contra Nashville SC para poder acceder a las semifinales. La teoría nos indica que los emplumados aprovecharían la localía y el empuje de su gente para obtener el pase, sin embargo los últimos resultados dejan un velo de duda. Habrá que esperar si el ‘Ave de las tempestades’ cumple con el pronóstico, o la Concachampions 2026 se convierte en otro episodio gris para Jardine y compañía.

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