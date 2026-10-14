Lamine Yamal y Mario Lemina: del “no lo conozco” a una foto tras el Galatasaray vs Barcelona

Las palabras del mediocampista gabonés, pronunciadas en 2025, reaparecieron antes del duelo en Estambul y terminaron en un intercambio de mensajes en Instagram

De provocación a admiración: así terminó la historia entre Lamine y Lemina/Reuters

Una declaración del pasado terminó por convertirse en una de las historias que dejó la segunda jornada de la Champions League 2026-27. Lamine Yamal fue protagonista de la victoria del Barcelona por 4-1 sobre el Galatasaray, pero su actuación también tuvo un destinatario fuera del marcador: Mario Lemina. El mediocampista gabonés había asegurado que no conocía al español y, después de dos asistencias y un premio al mejor jugador del encuentro, el futbolista azulgrana decidió recordárselo.

Todo comenzó en agosto de 2025, cuando Lemina recibió una pregunta sobre la comparación entre Lamine Yamal y Leroy Sané, su compañero en el Galatasaray. Lejos de entrar en el debate sobre ambos futbolistas, el centrocampista respondió con una frase que llamó la atención: “¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco. Yo conozco a Sané”. Aquellas palabras quedaron registradas y, más de un año después, encontraron el escenario para volver a cobrar protagonismo.

La coincidencia llegó cuando el calendario de la Champions League reunió al Galatasaray y al Barcelona en Estambul. Las declaraciones de Lemina volvieron a circular en redes sociales durante los días previos al enfrentamiento, lo que añadió un ingrediente al encuentro entre ambos futbolistas. Aunque el comentario no había sido pronunciado específicamente para este partido, el cruce ofrecía a Yamal la oportunidad de responder directamente en la cancha.

Lamine Yamal responde con dos asistencias ante Galatasaray

El duelo del martes 13 de octubre comenzó con dificultades para el conjunto dirigido por Hansi Flick. Aleksey Batrakov adelantó al Galatasaray al minuto 28, mientras que los locales estuvieron cerca de ampliar su ventaja con una anotación que quedó anulada por fuera de juego. Sin embargo, João Cancelo consiguió el empate al minuto 43 y permitió que el Barcelona se marchara al descanso con el marcador igualado.

En la segunda mitad apareció Lamine Yamal para cambiar el desarrollo del encuentro. El español asistió a Fermín López para el 1-2 al minuto 50 y, tres minutos después, volvió a participar en el marcador con un pase para Anthony Gordon. Karim Adeyemi completó el 1-4 al minuto 65. Aunque Yamal no anotó, sus intervenciones contribuyeron al triunfo y le permitieron quedarse con el reconocimiento al mejor jugador del partido.

Del mensaje de Lamine Yamal a la respuesta de Mario Lemina

La historia no terminó con el silbatazo final. Después del encuentro, Yamal compartió en Instagram una fotografía con el premio al MVP y escribió: “He know me now?”, acompañado de un emoji de fantasma. El mensaje, que puede traducirse como “¿Ahora me conoce?”, fue interpretado como una respuesta a las palabras del gabonés. Así, el futbolista del Barcelona trasladó a las redes sociales un intercambio que había comenzado más de un año antes.

Sus compañeros tampoco dejaron pasar la oportunidad de participar. Raphinha comentó: “Creo que ahora te conoce”, mientras que Fermín López escribió en inglés: “I think he knows you” (Creo que te conoce). Anthony Gordon reaccionó con un “Increíble” y Gavi compartió un GIF de Yamal bailando. La publicación convirtió el comentario de Lemina en una conversación que se extendió más allá de los protagonistas del encuentro.

Sin embargo, Mario Lemina sorprendió con una respuesta que cambió el tono de la historia. A través de sus historias de Instagram publicó una fotografía de Lamine Yamal junto a sus hijos, después de que el futbolista azulgrana accediera a retratarse con ellos. “Claro que te conozco, mi pequeño está loco contigo”, escribió el mediocampista, quien también lo felicitó por su actuación. De esta manera, lo que comenzó con una frase de aparente desconocimiento terminó con un gesto de reconocimiento y una fotografía familiar.