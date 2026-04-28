Luis Díaz, a reencontrarse con el PSG en un estadio que lo vio brillar

A pesar de terminar expulsado, el guajiro protagonizó ese día una de las noches más recordadas de su carrera.

Luis Díaz en el PSG vs Bayern Munich (REUTERS)

Luis Díaz busca engrandecer sus logros en una temporada más que histórica. El guajiro logró asegurar con el Bayern Munich, en su primera campaña, el título de Bundesliga. Lo hizo cumpliendo un papel fundamental, ya que es uno de los hombres con más confianza para Vincent Kompany.

Sin embargo, no es momento para relajarse. El premio mayor es la Champions League, por lo que el cuadro de Baviera sigue en carrera para obtener la hazaña. La gran meta es ganar absolutamente todos los títulos que se jueguen, anotando que del otro lado ya pudo llegar a la final de la Copa de Alemania.

Otro gran examen es el París Saint-Germain. La escuadra francesa llega como defensora del título y buscará ratificar el golpe que le dio al elenco alemán a mitad de año en el Mundial de Clubes. El pasado 5 de julio, antes de que llegara Díaz al Bayern, el equipo galo les venció 2-0 por los cuartos de final de la competencia.

No es el último registro entre los dos equipos. Hay que retroceder a la fase de Liga, iniciando la temporada, para darse cuenta de que el PSG no es un rival extraño para Luis Díaz. El extremo figuró en una noche inolvidable, el pasado 4 de noviembre, con victoria 1-2 para los dirigidos por Kompany.

La exhibición de Luis Díaz ante el PSG

Díaz fue titular ese día del triunfo. Como casi siempre, fue ubicado en el sector izquierdo de la ofensiva del Bayern junto a Harry Kane y Michael Olise, el tridente que más miedo genera en Europa. Ese día fue el que más brilló, y para las casualidades del fútbol, marcó los dos goles para luego irse expulsado.

Solo necesitó de 4 minutos para su primer gol en el partido. Díaz capturó un rebote que dejó el portero Lucas Chevalier ante un disparo potente de Olise. Solo tuvo que empujar la pelota y no perdonó con su pierna derecha el arco rival.

Luis Díaz marca con el Bayern (REUTERS)

Y a los 32′ repitió la dosis. Le dio un baño a Marquinhos, quien pecó gravemente en un error saliendo con la pelota, hasta que ‘Lucho’ se perfiló en aras de rematar al medio y festejar por duplicado. Parecía una noche de sueño, hasta que el extremo fue expulsado por propinarle una dura barrida en el tobillo a Achraf Hakimi con cierta polémica.

La cancha se inclinó para el lado del Bayern, y de hecho, Joao Neves descontó en el tanteador. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el destino de un triunfazo para el Bayern, que ahora se reencuentra con los parisinos. El ganador espera entre Arsenal o Atlético de Madrid para palpitar la gran final en Budapest.

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