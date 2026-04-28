¡Marcel Ruiz se quedaría sin ir al Mundial 2026!

Javier Aguirre habría tomado la decisión de no llevar al mediocampista del Toluca, al no encontrarse al cien por ciento por su lesión de ligamento

Marcel Ruiz enfrenta un escenario complicado rumbo al Mundial 2026. El mediocampista del Toluca, quien había mantenido la esperanza de ser considerado por la selección mexicana, estaría fuera de la convocatoria final de Javier Aguirre.

El jugador sufrió una lesión en el ligamento que lo dejó fuera de actividad durante varias semanas con los Diablos Rojos en la Liga MX. A pesar de la gravedad, Ruiz tomó la decisión de no someterse a una operación, con la intención de acelerar su recuperación y mantenerse en la pelea por un lugar en la lista del Tricolor.

Durante ese periodo, el panorama para el futbolista parecía abierto. Su nombre se mantenía como opción dentro del grupo que Aguirre había seguido en el torneo local, especialmente por su rendimiento previo con Toluca y su presencia en convocatorias recientes.

Sin embargo, Claro Sports pudo saber que el mediocampista no sería tomado en cuenta para la convocatoria final de la selección mexicana. La situación física del jugador y el tampoco estar al cien por ciento en el tema futbolístico habrían influido en la decisión del cuerpo técnico.

En este contexto, también pesa la postura que el propio Javier Aguirre había expresado previamente sobre jugadores lesionados. “La selección no es para rehabilitar, es para jugar”, dijo el técnico en su momento, una línea que ha mantenido en su proceso al frente del Tricolor.

La lesión y la falta de continuidad en la recta final del torneo terminaron por alejarlo de la posibilidad de competir por un lugar en el Mundial. Aunque Ruiz apostó por mantenerse disponible sin pasar por el quirófano, el escenario no se tradujo en una oportunidad dentro de la lista definitiva.

Para el jugador de Toluca, el proceso rumbo a la Copa del Mundo queda marcado por una decisión que buscaba mantenerse en la contienda. Ahora, su enfoque apunta a la recuperación total y a retomar ritmo competitivo con su club, tanto en la Concacaf Champions Cup 2026 como en la Liguilla del Clausura 2026.

El doctor Rafael Ortega: “Estoy seguro que podría jugar”

El doctor Rafael Ortega consideró que la lesión de Marcel Ruiz no es impedimento para que el mediocampista pudiera jugar el Mundial 2026 con la selección mexicana.

El cirujano ortopedista y traumatólogo, especialista en rodilla y artroscopía y exdirector médico de las Chivas mencionó: “…de cualquier jugador, de cualquier rodilla, al mismo riesgo que un partido te pueda lesionar, pero si esa es una rodilla estable, porque la lesión fue una lesión pequeña y vemos un buen trayecto de ligamento en la resonancia, no le va a pasar nada y puede jugar el Mundial. Yo estoy seguro que podría”, apuntó en entrevista con ESPN.

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