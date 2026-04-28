El Piojo Herrera liderará al Atlante en su regreso al máximo circuito

Claro Sports pudo saber que Miguel Herrera está a un 90 o 95 por ciento de convertirse en el nuevo técnico del Atlante en su regreso a la Primera División, a la espera de detalles finales contractuales

El Atlante está muy cerca de concretar uno de los movimientos más importantes rumbo a su regreso a la Primera División. Claro Sports pudo saber que Miguel Herrera tiene entre un 90 y 95 por ciento de probabilidad de convertirse en el nuevo director técnico de los Potros de Hierro, a falta de definir algunos detalles finales.

De acuerdo con la información recabada, el acuerdo entre ambas partes está prácticamente encaminado. Solo restan aspectos contractuales, la conformación del cuerpo técnico y la firma oficial para hacer oficial la llegada del ‘Piojo’, quien asumiría el reto de liderar el nuevo proyecto deportivo del club.

Atlante define su nuevo proyecto deportivo

Mientras se afinan los últimos puntos, la directiva del Atlante mantiene cautela. Emilio Escalante, presidente del club, confirmó que Miguel Herrera es uno de los candidatos principales, aunque señaló que la decisión final se tomará en las próximas horas.

“Sí, hablamos con él como con diferentes entrenadores. Estamos por decidir”, aseguró el directivo. “Para acabar de cerrarlo necesitamos varias cuestiones y tenemos que poner en la balanza. Estuvimos viendo con diferentes ex atlantistas, otro tipo de de de entrenadores. Esperemos que mañana o pasado ya ya tengan la noticia”.

La pista de Félix Fernández que acerca a Miguel Herrera al Atlante

El futuro del banquillo del Atlante se convirtió en tema central dentro del análisis deportivo en Claro Sports por W Radio. Durante la mesa de pasado 17 de abril participaron Alejandro Orvañanos, Daniela Cohen, Antonio Moreno y Félix Fernández, quienes discutieron los perfiles que podrían asumir la dirección técnica del equipo.

En medio del debate, Félix Fernández dejó abierta la posibilidad de que Miguel Herrera tenga un nuevo destino en el corto plazo. El exguardameta señaló que el entrenador mexicano podría volver pronto a la actividad, lo que generó diversas interpretaciones sobre su siguiente paso dentro del fútbol nacional. Al ser cuestionado directamente sobre la opción de que Herrera llegue al Atlante, Fernández evitó confirmarlo de forma directa, aunque dejó ver su postura. “Es deseo”, respondió, sin profundizar en detalles, pero dejando abierta la puerta a un posible vínculo entre el técnico y la institución.

Un regreso con altas expectativas

La posible llegada de Miguel Herrera representa un golpe mediático y deportivo para el Atlante en su vuelta al máximo circuito. El técnico cuenta con experiencia en Liga MX y procesos con la selección mexicana, lo que lo coloca como una opción sólida para encabezar esta nueva etapa.

El club trabaja contra reloj para definir tanto al entrenador como la plantilla que competirá en el Apertura 2026. Con el anuncio cada vez más cerca, el Atlante busca consolidar un proyecto competitivo desde su primer torneo de regreso en la Liga MX.

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