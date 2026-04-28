Charly Rodríguez se queda fuera del proyecto mundialista de México

El Cruz Azul solo perderá a Erik Lira para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

La primera lista de Javier Aguirre de cara al Mundial comienza a delinear algunas ausencias significativas en la selección mexicana, una de las más llamativas es la de Carlos ‘Charly’ Rodríguez. El mediocampista de Cruz Azul no fue incluido en la convocatoria del Tricolor para la concentración rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en territorio nacional.

Rodríguez, de 27 años, había formado parte del proceso anterior e incluso integró el plantel que participó en Qatar 2022. Su continuidad parecía, hasta hace poco, una posibilidad razonable dentro de un mediocampo en reconstrucción. Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico apunta a una reconfiguración del equipo, con énfasis en perfiles distintos y una competencia interna más cerrada.

Charly Rodríguez no será considerado por Javier Aguirre | Imago7

Claro Sports pudo saber sobre su exclusión previo al anuncio de los jugadores que participarán en el próximo microciclo, el cual también incluirá futbolistas jóvenes que servirán como sparrings, tal y cómo sucedió con Tata Martino anteriormente. El grupo se preparará para un partido amistoso ante Ghana en la ciudad de Puebla, considerado un ensayo clave en la recta final hacia el torneo.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico señalan que la decisión no responde a un único factor, sino a una evaluación integral del rendimiento reciente, las necesidades tácticas y la proyección del equipo. Aun así, la ausencia de Rodríguez subraya el carácter competitivo —y en ocasiones implacable— de las convocatorias en vísperas de un Mundial.

Para el jugador la noticia representa un giro inesperado. En distintas ocasiones había expresado su deseo de disputar una Copa del Mundo en casa, un escenario que para muchos futbolistas mexicanos tiene un significado especial. Su desempeño con Cruz Azul había sido consistente en el último año, lo que alimentaba expectativas sobre su inclusión.

Con esta decisión, queda confirmado que Rodríguez no formará parte del plantel que representará a México en 2026. Mientras tanto, el equipo nacional continúa su preparación en busca de consolidar una identidad que le permita competir con mayor solidez en el torneo más importante del fútbol internacional.

Eduardo Águila estará en la convocatoria de Javier Aguirre

Por si la ausencia de Rodríguez no fuera suficiente, Claro Sports pudo saber que una de las sorpresas en la convocatoria del Vasco para el microciclo del Tricolor es Eduardo Águila del Atlético de San Luis. El joven defensa es una de las opciones de colarse a la lista final, aunque de momento sería para foguearse con el resto de seleccionados y con miras al futuro.

El joven de 23 años de edad fue fundamental en el cuadro potosino, ya que disputó 14 partidos a lo largo del Clausura 2026 de la Liga MX, 13 de ellos de titular, siendo parte de la columna vertebral del conjunto potosino.

La primera convocatoria reflejaría las elecciones técnicas de la selección mexicana, apostando por un equilibrio entre la experiencia, forma actual y apuesta a futuro. En ese proceso, nombres como el de Charly Rodríguez quedan, al menos por ahora, al margen de la cita mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: