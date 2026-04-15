Luis Díaz, con ilusión de repetirle la dosis al Real Madrid y llegar a semis de Champions

El colombiano, quien marcó un gol clave en el Santiago Bernabéu, espera mostrar su mejor versión para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Luis Díaz, de nuevo ante el Real Madrid | REUTERS

El Bayern Munich espera configurar su boleto a las semifinales de la Champions League y, por supuesto, ganar todos los títulos que le restan. El cuadro de Vincent Kompany llega inspirado tras romper un nuevo récord en la Bundesliga. Esta generación obtuvo el galardón de haber marcado la mayor cantidad de goles: ¡105 a falta de cinco fechas!

Histórico por donde se le mire. Previo al Mundial, llena de expectativas que Luis Díaz haya sido directo protagonista en la actual campaña. El guajiro, quien llegó esta temporada, se frota las manos después de meses de ensueño y una adaptación muy rápida desde lo futbolístico. Algunos ya lo catalogan como el mejor extremo del mundo, ratificándolo con un gol histórico para el fútbol colombiano en el Santiago Bernabéu, de gran aporte para el 1-2 final.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu | REUTERS/Gonzalo Fuentes

En el tercer juego de su carrera frente a los ‘Merengues’, Díaz se sacó una espina encima por aquella final perdida en el 2022, cuando vestía los colores del Liverpool. Sin embargo, no ha ganado nada, pues se avecina el partido de vuelta que apenas registra una mínima ventaja para los bávaros, la cual deberá ser revalidada en el Allianz Arena.

Luis Díaz, rumbo a su segunda semifinal en la Champions League

Díaz y su escuadra solo necesitan de la igualdad para llegar a una nueva ‘semi’. La última en su carrera ha sido en la misma temporada del 2021/22, recién llegado a Liverpool, donde los Reds se instalaron en la gran final. Se enfrentó en esa instancia al Villarreal de España (2-0 y 2-3), rival al que pudo despachar rumbo a la cita cumbre donde fue titular, pero no experimentó la misma suerte.

Ahora le llega una nueva oportunidad de alcanzar la marca de James Rodríguez en el Bayern. El ’10’, que tuvo su oportunidad en el cuadro teutón y pudo brillar hace algunos años, pudo instalarse entre los cuatro mejores clubes europeos. Preciso en la campaña 17/18, bajo el mando de Jupp Heynckes, brilló y fue fundamental en una campaña que se quedó corta.

El Real Madrid frenó las aspiraciones del Bayern en esa misma llave (1-2 y 2-2). La coincidencia también va en que James marcó en el Bernabéu, ante su exequipo, al igual que ‘Lucho’ nueve años más tarde. Sin embargo, el extremo izquierdo espera que la victoria se encamine por sus predios.

Por si no lo ha logrado, Luis Díaz va encaminado a repetir dosis y graduarse en la élite del fútbol mundial. Son días decisivos para la campaña de Kompany, que puede seguir batiendo más registros en el remate de la temporada. Todo queda servido para el miércoles 15 de abril a las 2:00 p.m. (hora COL), definiendo para qué lado se lanza la moneda.

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