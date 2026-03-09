Luis Díaz confiesa el objetivo del Bayern: ¡va por la Champions League!

El atacante colombiano habló con UEFA antes del duelo frente a Atalanta en los octavos de final del certamen continental.

Luis Díaz, jugador del Bayern. – Heiko Becker, Reuters.

Ya se puede decir que la recta final de la temporada ha empezado. Los octavos de final de la UEFA Champions League ya tienen a los mejores equipos que buscarán la gloria continental y uno de los conjuntos que mejor forma ha mostrado a lo largo de la temporada es el Bayern. La llegada de Luis Díaz al cuadro alemán ha sido notable.

El colombiano viene siendo uno de los jugadores más destacados del equipo bávaro y su aporte ha sido fundamental para que hoy esté con el rótulo de favorito ante buena parte de la opinión pública. Asumiendo ese rol, el guajiro habló en entrevista con UEFA justo antes de empezar la serie frente a Atalanta.

Sacrificios en Colombia

“En Colombia, no hay muchas oportunidades y tienes que buscarlas tú mismo. Fue difícil estar lejos de mis padres y mis hermanos, porque estamos muy unidos. Esos momentos también me recordaron que tenía que luchar para darle a mi familia una vida mejor y conseguir lo que quería, que era jugar al fútbol profesionalmente. Cuando estás cansado o hay un día en el que no has dormido bien, trato de recordar lo que ha sucedido en el pasado. Trato de disfrutar de lo que está sucediendo en el presente. Trato de seguir luchando por mis metas, por mis sueños, por mis hitos. He conseguido mucho, pero todavía tengo mucho por hacer”.

Su desequilibrio

“Sé que soy peligroso cuando tengo la pelota a mis pies, así que me encantan esos momentos en los que creo el caos para la defensa rival, porque los delanteros y los extremos viven para esos momentos en que los defensores contrarios están asustados o sabes que estás haciendo las cosas bien. Sigo tratando de anotar y ayudar“.

Luis Díaz, en un partido del Bayern. – Alexandra Beier, AFP.

Admiración por Harry Kane

“Admiro absolutamente todo sobre él, porque no creo que actualmente haya otro delantero como él. Él marca goles, proporciona asistencias, corre, sale al campo y te hace un pase desde 30 yardas de distancia. Él hace todo con la capacidad que tiene, pero también mentalmente creo que es muy fuerte. También he aprendido mucho de él en ese sentido y lo admiro por eso, porque tiene una mentalidad increíble. Siempre quiere ganar, siempre quiere ayudar al equipo. Corre, trabaja duro y eso es lo importante. Tener un jugador así en tu equipo te da una sensación de seguridad. Él es muy bueno y puede hacerlo todo“.

El sueño de la Champions League

“Ganarla sería increíble y estamos trabajando duro para lograrlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Queremos ganarlo todo. Tenemos que trabajar constantemente, manteniendo los pies en el suelo, porque en el fútbol moderno cualquier equipo puede hacer las cosas difíciles para ti”.

