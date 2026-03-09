Eduardo Espinel sale al cruce por los rumores de renuncia en Olimpia

El técnico habló de la crisis y dejó un mensaje claro.

Olimpia atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura 2026 y las dudas comienzan a rodear al equipo. Luego del empate 1-1 frente a Real España por la jornada 10, el conjunto albo volvió a dejar puntos en el camino y las críticas hacia el entrenador Eduardo Espinel comenzaron a crecer, especialmente por la irregularidad del equipo y la falta de triunfos en los clásicos.

El técnico uruguayo, que ya logró conquistar los títulos 39 y 40 con el club, fue consultado en conferencia de prensa sobre la actualidad del equipo y sobre los rumores que hablan de una posible renuncia o salida del banquillo. Lejos de esquivar el tema, Espinel fue claro y aseguró que confía en el trabajo que viene realizando junto al plantel.

“Concretarnos en lo que sabemos porque este grupo trabaja todos los días para sacar esto adelante. Esto lo veníamos venir porque venimos haciendo un trabajo donde hace mucho tiempo no se hacía en Olimpia y eso tiene su riesgo, dejar puntos en el camino, es normal. Tenemos que estar tranquilos y con base en el trabajo explotar el máximo nivel que siempre mostramos”, explicó el entrenador.

⏱️ | Fin del juego: Empate a un gol en el clásico moderno de la Jornada 10. pic.twitter.com/SyYJaEjBXJ — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) March 9, 2026

El estratega también remarcó que el equipo todavía se mantiene cerca de la parte alta de la tabla y que el objetivo sigue siendo recuperar el nivel que le permitió dominar el fútbol hondureño en los últimos torneos. “Tampoco es que estamos tan lejos del primer lugar. Nos ilusiona que encontrando el nivel vamos a dar la pelea”, agregó.

Consultado directamente sobre si teme perder su puesto ante la presión por los resultados, Espinel fue tajante y aseguró que no trabaja con miedo. “Tengo varios años en el fútbol y nunca trabajo con miedo porque no tengo nada que reprocharme a mí mismo, porque trabajo. Si las cosas no se dan yo me debo a los dirigentes, pero no tengo que esconder nada ni tener vergüenza. Si las críticas están es normal, como hincha de Olimpia se entiende”, afirmó.

Por ahora, el técnico pone el foco en el próximo compromiso del equipo. Olimpia suma 12 puntos y se ubica en el cuarto lugar del Clausura 2026, por lo que buscará reencontrarse con la victoria cuando visite a Platense el jueves 12 de marzo, en un partido clave para intentar recuperar confianza y volver a meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

