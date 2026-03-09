José Giacone no oculta su molestia con Hernán Medford tras Saprissa vs Herediano

El DT respondió con firmeza al Pelícano tras la derrota de su equipo.

Saprissa venció al Herediano en el Clausura 2026 | @UnafutOficial

El gran duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica dejó polémica más allá del resultado. Saprissa se impuso 2-1 ante Herediano en el estadio Ricardo Saprissa, en un partido intenso que tuvo emociones hasta el final y que terminó generando un cruce de opiniones entre los entrenadores Hernán Medford y José Giacone.

El conjunto morado se quedó con la victoria gracias a los goles de Gerson Torres y Orlando Sinclair, mientras que el delantero mexicano Jesús “Tepa” González había marcado el empate parcial para el Team florense. Con este resultado, Saprissa se acerca al liderato del torneo y queda a solo un punto de Herediano, que continúa en la cima de la tabla con 22 unidades.

Sin embargo, lo que encendió el debate fueron las declaraciones de Hernán Medford tras el encuentro. El entrenador de Saprissa aseguró que su equipo fue ampliamente superior y que dominó completamente al rival. “Hoy le pasamos por encima al Herediano y el que tenga duda que saquen y analicen. Le pasamos por encima en sistema, en táctica, en fútbol. Hoy fuimos superior totalmente. Le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo”, afirmó el técnico morado.

⏰ 89' Gol de Orlando Sinclair que vuelve a adelantar al Saprissa con el 2-1. pic.twitter.com/kyDKoGxXt4 — FUTV (@FUTVCR) March 9, 2026

Las palabras del “Pelícano” no pasaron desapercibidas y rápidamente tuvieron respuesta desde el bando rival. José Giacone, entrenador de Herediano, reconoció el mérito de Saprissa en la primera parte, pero dejó claro que su lectura del partido fue diferente y que el resultado final no reflejó del todo lo ocurrido en la cancha.

“El análisis es subjetivo. Yo respeto a todos los colegas. Veo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor, sin ser contundentes. Después nosotros lo tuvimos controlado manejando mejor el mediocampo. El segundo nosotros jugamos mejor. Yo tengo autocrítica, el primer tiempo fue de ellos. Lo respeto, pero mi valoración es esa. El resultado fue excesivo, era un empate porque fue un tiempo para cada uno”, explicó el técnico argentino.

A pesar de la derrota, Giacone se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo y valoró la actitud mostrada en La Cueva. “Nos vamos tristes por el resultado, pero con la frente en alto. Estoy orgulloso de mis jugadores”, concluyó el estratega florense, cuyo equipo sigue liderando el Clausura 2026 con 22 puntos, aunque ahora con Saprissa respirándole en la nuca con 21 unidades.

