El Real Madrid recupera a Mbappé y Bellingham para la vuelta ante el Manchester City

El Real Madrid defenderá su 3-0 en el global ante el Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Etihad Stadium

Kylian Mbappé regresa al Real Madrid | Reuters

El panorama de lesiones del Real Madrid parece empezar a cambiar en el momento más decisivo de la temporada. Kylian Mbappé y Jude Bellingham son las grandes novedades en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City. Dos piezas clave del conjunto merengue regresan con el objetivo de aportar jerarquía y talento en un duelo determinante, en el que los blancos buscarán defender la ventaja de 3-0 conseguida en la eliminatoria.

La ausencia de Kylian Mbappé en los últimos cinco partidos del Real Madrid había encendido las alarmas entre los aficionados del conjunto merengue. El delantero francés decidió someterse a un tratamiento conservador tras sufrir molestias en la rodilla izquierda el pasado 7 de diciembre, problemas físicos que reaparecieron el 21 de febrero y que finalmente lo obligaron a detener su actividad durante algunas semanas. Su parón generó preocupación en el entorno del club, aunque el objetivo siempre fue evitar una lesión mayor y permitirle regresar en mejores condiciones para la recta decisiva de la temporada.

El panorama de Jude Bellingham parecía incluso más complicado. Durante varias semanas circularon rumores que apuntaban a una recuperación más prolongada para el futbolista inglés, pero en los últimos días logró reincorporarse a los entrenamientos con el equipo. Tras más de 35 días de ausencia por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, el mediocampista volvió a entrar en la convocatoria, lo que abre la puerta a que pueda sumar algunos minutos y aportar nuevamente su calidad al equipo blanco.

Convocatoria del Real Madrid para la vuelta ante el Manchester City

El equipo blanco viajará a Inglaterra para disputar el partido en el Etihad Stadium, donde intentará sellar su clasificación a la siguiente ronda. En la expedición también destacan varios canteranos como Fran González, Diego Aguado, Mario Rivas, Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y Palacios, quienes han recibido la oportunidad de integrarse al primer equipo ante la ola de lesiones que ha afectado a la plantilla en la recta final del curso.

Porteros : Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensas : Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Miguel Gutiérrez Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Miguel Gutiérrez Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas. Centrocampistas : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch.

: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch. Delanteros: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

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