¡Boletos a la venta! Estos son los precios para la final de la Champions 2026

Te contamos cuánto necesitarías ahorrar para poder comprar una entrada para la final del torneo de clubes más importante del mundo

¿Cuánto cuestan los boletos para la final de la Champions? | Reuters.

La UEFA reveló los precios oficiales de los boletos para la final de la UEFA Champions League 2026, partido que se disputará el próximo 20 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Con los octavos de final cerca de resolverse, el organismo europeo decidió adelantar los detalles para los aficionados que buscan asistir al partido más importante del fútbol de clubes en Europa. El estadio húngaro tiene una capacidad de 61,400 espectadores, de los cuales 39,000 boletos estarán disponibles para la venta al público. Cada uno de los clubes finalistas recibirá 17,200 entradas, principalmente de las categorías más accesibles. El resto de los boletos se venderán a través de los canales oficiales de la UEFA.

¿Cuánto cuestan los boletos para la final de la Champions League 2026?

La UEFA estableció varias categorías de precios para asistir al partido. Los boletos más económicos pertenecen a la modalidad Fans First, destinados principalmente a los aficionados de los equipos finalistas. A continuación, los precios oficiales:

Fans First: 70 euros ( 1,400 pesos mexicanos )

70 euros ( ) Categoría 3: 180 euros ( 3,600 pesos mexicanos )

180 euros ( ) Categoría 2: 650 euros ( 13,000 pesos mexicanos )

650 euros ( ) Categoría 1: 950 euros (19,000 pesos mexicanos)

Además, la UEFA limitó la compra a un máximo de dos boletos por persona, a su vez, también informó que las personas con movilidad reducida podrán adquirir boletos a un precio preferencial. En estos casos, el costo será de 70 euros (1,400 pesos mexicanos), el mismo precio establecido para las entradas más económicas.

El organismo europeo anunció que utilizará tecnología para evitar la reventa de boletos. Los aficionados que obtengan entradas deberán participar en un sorteo previo, tras el cual recibirán acceso a una aplicación móvil que registrará el dispositivo desde el que podrán ingresar al estadio el día del partido.

También revelan precios para otras finales europeas

Sumada a la final de la Champions League varonil, la UEFA también dio a conocer los precios para otras competiciones europeas. La final de la Champions League femenil, que se disputará el 23 de mayo en Oslo, tendrá boletos entre 20 euros (400 pesos mexicanos) y 70 euros (1,400 pesos mexicanos).

En el caso de la Europa League, los precios oscilarán entre 40 euros (800 pesos mexicanos) y 240 euros (4,800 pesos mexicanos), mientras que la Conference League tendrá boletos entre 25 euros (500 pesos mexicanos) y 190 euros (3,800 pesos mexicanos).

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