Bucaramanga en alerta: ¿la salida de Leonel Álvarez ya se respira en el ambiente?

La crisis deportiva golpea al conjunto ‘Leopardo’ y pone en duda la continuidad de Leonel Álvarez, en un escenario donde el club busca evitar decisiones contractuales drásticas.

Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga | VizzorImage.

La situación en Atlético Bucaramanga atraviesa un momento de tensión, marcado por los recientes resultados negativos que han puesto en duda la continuidad de su entrenador, Leonel Álvarez. La expectativa crece entre directivos e hinchas, mientras el equipo busca una reacción que le permita salir de la crisis deportiva.

Según informó el periodistaJotas Mantilla, la dirigencia del conjunto leopardo estaría a la espera de una posible renuncia del estratega, evitando así tomar decisiones más contundentes desde lo contractual. La postura del club responde, en gran parte, a los resultados recientes que han generado preocupación en la interna.

El presente del equipo santandereano es complejo. Bucaramanga acumula cuatro derrotas consecutivas que han afectado directamente su rendimiento: cayó 0-2 frente a Junior de Barranquilla, 1-2 ante Independiente Santa Fe, 0-2 contra América de Cali y 1-2 frente a Águilas Doradas. Esta seguidilla ha dejado al equipo sin margen de error y con un ambiente cada vez más tenso.

El bajón futbolístico no solo se refleja en los resultados, sino también en el funcionamiento colectivo, lo que ha incrementado las críticas hacia el cuerpo técnico. La falta de reacción en momentos clave ha sido uno de los puntos más cuestionados por el entorno del club.

La postura de la directiva

En medio de este panorama, la dirigencia de Atlético Bucaramanga consideraría que la salida de Álvarez debería darse por decisión propia, bajo el argumento de los malos resultados. Esta estrategia permitiría evitar el pago de una indemnización por la finalización anticipada del contrato, un escenario que el club no contempla en este momento.

Por ahora, no existe una decisión oficial ni un anuncio público, pero el futuro del entrenador parece depender de lo que ocurra en los próximos compromisos. La presión aumenta con cada jornada y el margen de maniobra es cada vez más reducido.

Movimientos a futuro en la plantilla

Más allá de la incertidumbre en el banquillo, también se empiezan a proyectar cambios en la nómina. De acuerdo con la misma información, el club tendría en carpeta la llegada de un arquero y al menos dos refuerzos más de cara al segundo semestre de 2026, en un intento por fortalecer el equipo.

Cabe recordar que Leonel Álvarez asumió la dirección técnica en 2025 y desde entonces ha dirigido 65 partidos, con un balance de 28 victorias, 19 empates y 18 derrotas, lo que representa un rendimiento del 52,8 %. Sin embargo, el presente inmediato podría pesar más que los números acumulados en su ciclo.

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