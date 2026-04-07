Posibles alineaciones de Junior vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

El ‘Tiburón’ tendrá una prueba de fuego ante el flamante líder del torneo brasileño en Cartagena.

Junior será local en Cartagena frente a Palmeiras | Claro Sports

Inicia la Copa Libertadores con un partidazo en la ‘Heroica’. El Junior de Barranquilla, en plaza alterna, busca dar por fin un golpe de autoridad pesado ante Palmeiras, el líder del Brasileirao. Aunque hay escalones importantes entre uno y otro, en el campo de juego se pueden emparejar las acciones.

Los ‘Tiburones’ se han visto muy irregulares. En Liga no han llegado al performance deseado, por lo que Alfredo Arias se ha visto muy criticado por la afición. Del otro lado, Palmeiras va suelto y encarrilado en el campeonato doméstico. El jugador a seguir es Jhon Arias, el ‘todoterreno’ de la Selección Colombia que retorna a suelo cafetero.

Posible alineación de Junior para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Posible alineación de Palmeiras para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Mauricio, Allan Ellias, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

¿Cómo y dónde ver a Junior vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026?

Este compromiso, válido por la primera fecha en la instancia de grupos, tendrá su pitazo inicial a las 7:30 de la noche (hora COL) en el Jaime Morón de Cartagena, sede alterna de los rojiblancos. Tanto ESPN como Disney+ tendrán los derechos del partido para toda Latinoamérica.

Últimos partidos de Junior

03.04.2026 | Junior 1-2 Deportivo Cali | Fecha 15.

29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior | Fecha 14.

24.03.2026 | Junior 2-0 Bucaramanga | Fecha 13.

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.

Últimos partidos de Palmeiras

05.04.2026 | Bahía 1-2 Palmeiras | Fecha 10.

02.04.2026 | Palmeiras 2-1 Gremio | Fecha 9.

21.03.2026 | Sao Paulo 0-1 Palmeiras | Fecha 8.

18.03.2026 | Palmeiras 2-1 Botafogo | Fecha 7.

15.03.2026 | Palmeiras 1-0 Mirassol | Fecha 6.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central : Facundo Tello (Argentina).

: Facundo Tello (Argentina). Asistente 1: Juan Belatti (Argentina).

Juan Belatti (Argentina). Asistente 2: José Savorani (Argentina).

José Savorani (Argentina). Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (Argentina).

Sebastián Zunino (Argentina). VAR: Hernán Mastramgelo (Argentina).

Hernán Mastramgelo (Argentina). AVAR: Germán Delfino (Argentina).

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